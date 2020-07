Bývalý agent Steele ľutuje zverejnenie svojho kompromitujúceho spisu

Londýn 22. júla (TASR) - Bývalý britský tajný agent Christopher Steele v stredu pred súdom v Londýne povedal, že nikdy nemal v úmysle, aby bol zverejnený jeho spis z roku 2016 o údajných prepojeniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



Steele na britskom najvyššom súde čelí obvineniam z urážky na cti, ktoré voči nemu vzniesol ruský podnikateľ Alexej Gubarev v súvislosti so spisom, ktorý bol zverejnený portálom BuzzFeed 10 dní pred Trumpovou inauguráciou v roku 2017. Tento ruský podnikateľ v decembri 2018 prehral iný súdny spor proti BuzzFeed na súde v americkom meste Miami.



Steelova spoločnosť Orbis Business Intelligence počas Trumpovej predvolebnej kampane zozbierala nespracované informácie na základe poverenia Trumpových rivalov.



Niektoré z týchto zistení neskôr použil osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller počas vyšetrovania možných zásahov Ruska do Trupovej volebnej kampane.



Väčšina informácii zo Steelovho spisu zostáva neoverená alebo bola dokázaná ich nepravdivosť.



Gubarev v utorok odmietol tvrdenia zo spisu, na základe ktorých mali ruské bezpečnostné služby využiť jeho poskytovateľa internetových služieb Webzilla registrovaného na Cypre na to, aby vnikli do počítačov kampane Trumpovej súperky Hillary Clintonovej.



Steele v stredu povedal, že ak by bol vedel o tom, že reportéri z portálu BuzzFeed majú kópiu jeho spisu, bol by sa snažil jeho zverejneniu zabrániť.



Steelov spis podľa AFP získal veľkú prestíž na začiatku Trumpovo pôsobenia v prezidentskom úrade, keď sa objavili správy o prepojení medzi Bielym domom a Kremľom.



Bývalý agent britskej tajnej služby MI6 Steele sa po zverejnení zdržiava na neznámom mieste a verejne sa vyjadruje len zriedka.