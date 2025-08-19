< sekcia Zahraničie
Exprezident USA Jimmy Carter sa objaví na pamätnej poštovej známke
Na poštovej známke bude portrét 39. prezidenta krajiny z roku 1982 od maliara Herberta E. Abramsa.
Autor TASR
Plains 19. augusta (TASR) - Zosnulého amerického prezidenta Jimmyho Cartera poctia pamätnou známkou z edície Forever (Navždy) v deň, ktorý by bol jeho 101. narodeninami. Poštová služba USA (USPS) uvedie známku do predaja 1. októbra v Atlante, v štáte Georgia. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.
Na poštovej známke bude portrét 39. prezidenta krajiny z roku 1982 od maliara Herberta E. Abramsa. Vydanie známky s Carterovou podobizňou ohlásili počas uplynulého víkendu v Národnom historickom parku Jimmyho Cartera v meste Plains.
Carter, najdlhšie žijúci prezident USA, zomrel 29. decembra 2024 vo veku 100 rokov. V Bielom dome bol v rokoch 1977-1981. Známku navrhla Ethel Kesslerová, umelecká riaditeľka USPS.
„Táto edícia prezentuje to najlepšie z americkej kultúry, miest a ľudí, a je ťažké nájsť vhodnejšieho laureáta, než je bývalý prezident Jimmy Carter,“ uviedol Peter Pastre, viceprezident USPS pre vládne vzťahy a verejnú politiku.
Olejomaľba na plátne, ktorá je základom pre známku, bola štúdiou, ktorú Abrams namaľoval, keď preňho Carter pózoval. Štúdiu použili aj pri príprave Carterovho oficiálneho portrétu pre Biely dom, ktorý tiež vytvoril Abrams.
Carter, člen Demokratickej strany, bol v rokoch 1971 až 1975 76. guvernérom štátu Georgia a v rokoch 1963 až 1967 členom senátu štátu Georgia. Narodil sa v Plains, v roku 1946 absolvoval Námornú akadémiu USA a vstúpil do služieb ponorkového loďstva, než sa vrátil na rodinnú farmu.
Bol aktívny v hnutí za občianske práva. Ako prezident omilostil všetkých, ktorí sa vyhli vojenskej službe vo Vietname, a vyrokoval dôležité dohody v oblasti zahraničnej politiky vrátane dohôd z Camp Davidu, zmlúv o Panamskom prieplave a druhého kola rokovaní o obmedzení strategických zbraní. Nadviazal tiež diplomatické vzťahy Spojených štátov s Čínou.
