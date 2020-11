Bývalý astronaut Mark Kelly bude senátorom za Arizonu

Washington 6. novembra (TASR) - Bývalý astronaut a demokratický kandidát na člena Senátu amerického Kongresu Mark Kelly vyhral v Arizone súboj s doterajšou republikánskou senátorkou Marthou McSallyovou. Informovala o tom v piatok televízna stanica CNN s odvolaním sa na predbežné výsledky utorkových volieb.



Znamená to, že Arizonu, tradične konzervatívny americký štát, budú v Senáte zastupovať výlučne členovia Demokratickej strany. Druhá senátorka z Arizony je demokratka Kyrsten Sinemanová, zvolená v roku 2018.



Mark Kelly sa stal astronautom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v roku 1996 spolu so svojim dvojčaťom Scottom. Na prvú zo svojich štyroch vesmírnych misií absolvoval v roku 2001 na raketopláne Endeavour, informuje britská televízna stanica Sky News. V NASA pôsobil do roku 2019.



Američania počas prezidentských volieb 3. novembra súčasne rozhodovali aj o všetkých zástupcoch v Snemovni reprezentantov a vyše tretine Senátu. Demokrati si pravdepodobne udržia kontrolu nad Snemovňou, zatiaľ čo v Senáte budú mať zrejme naďalej kontrolu republikáni, informuje DPA.