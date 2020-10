Bývalý belgický kráľ sa stretol so svojou nemanželskou dcérou

Brusel 27. októbra (TASR) - Pretrvávajúci kráľovský škandál, ktorý otriasol Belgickom, sa opäť posunul o krok vpred po tom, čo sa bývalý kráľ Albert II. stretol so svojou nemanželskou dcérou Delphine Boëlovou. Informáciu priniesla v utorok agentúra AP.



Albert II. sa spolu so svojou manželkou kráľovnou Paolou po niekoľkoročných sporoch stretli s nemanželskou dcérou Delphine Boëlovou, ktorej na základe rozhodnutia súdu patrí titul Jej kráľovská výsosť princezná Delphine.



"Po všetkom tom zmätku, utrpení a bolesti je čas na odpustenie, zahojenie a uzmierenie," uviedla trojica vo svojom utorkovom vyhlásení - dva dni po tom, čo došlo k stretnutiu.



"Spoločne sme sa rozhodli vydať sa na túto novú cestu. Bude si to vyžadovať trpezlivosť a úsilie, ale sme odhodlaní tento krok podstúpiť," dodali.



Princezná Delphine sa narodila v roku 1968 belgickej barónke Sibylle de Selys Longchamps (79), s ktorou mal budúci belgický kráľ vzťah až do roku 1984. Albert bol už v tom čase ženatý s budúcou kráľovnou Paolou, pričom jeho nelegitímna dcéra bola utajovaná. K odhaleniu Albertovej starej mimomanželskej aféry došlo v roku 1999, pričom panovník zanovito odmietal, že má nelegitímneho potomka.



Belgický súd 1. októbra rozhodol, že Boëlová môže prijať priezvisko svojho otca Sasko-coburská a používať titul princezná.