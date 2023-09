Bývalý bolívijský prezident Morales sa chce opäť stať hlavou štátu

La Paz 25. septembra (TASR) — Bývalý ľavicový bolívijský prezident Evo Morales chce opäť kandidovať vo voľbách v roku 2025. Oznámil to v nedeľu na Facebooku, uviedla agentúra DPA.



Šesťdesiattriročný Morales zdôvodnil svoju kandidatúru útokmi vlády na jeho osobu. Tvrdí, že vláda ho chce zlikvidovať aj fyzicky. Ak sa jej nepodarí eliminovať ho v politike, "chce použiť ženu, aby na nás zaútočila, ako to už spravili pravičiari".



Morales sa v roku 2006 stal prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva. Po tom, čo ústavný súd vyhlásil obmedzenie počtu funkčných období hlavy štátu za neplatné, kandidoval v októbri 2019 tretíkrát za prezidenta. Vyhlásil sa za víťaza volieb, no opozícia ho obvinila z podvodu.



V krajine došlo k nepokojom. Pod tlakom armády Morales rezignoval a strávil rok v exile v Mexiku a Argentíne. Dočasnou prezidentkou sa stala Jeanine Áňezová, nové voľby v októbri 2020 vyhral Luis Arce z Moralesovho Hnutia za socializmus (MAS).



Áňezovú v roku 2022 odsúdili na desať rokov väzenia za porušenie povinností a ústavy.



Koncom minulého roka bol za svoju úlohu v údajnom prevrate proti Moralesovi zatknutý Luis Fernando Camacho, líder pravicovej opozície a úradujúci guvernér departementu Santa Cruz. Camacho je stále vo väzbe.