Bývalý britský policajt odsúdený za vraždu sa priznal k odhaľovaniu

Londýn 13. februára (TASR) - Bývalý britský policajt Wayne Couzens odsúdený na doživotie za únos, znásilnenie a vraždu, sa v pondelok priznal k trom prípadom neslušného odhaľovania. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Couzens sa priznal k trom prípadom exhibicionizmu z obdobia od novembra 2020 do februára 2021. Bolo to mesiac predtým, ako pod falošnou zámienkou zatkol 33-ročnú Londýnčanku Sarah Everardovú, keď sa vracala domov. Zadržal ju pod zámienkou, že porušovala proticovidové nariadenia a uniesol ju.



Prípady neslušného odhaľovania v zalesnenej oblasti a v reštaurácii McDonald's v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka vyšli najavo až po jeho odsúdení.



Oficiálne vyšetrovanie má zistiť, či ho bolo možné zastaviť ešte pred zavraždením Everardovej, ak by boli skoršie obvinenia dôkladne vyšetrené.



K exhibicionizmu na verejnosti sa priznal na londýnskom trestnom súde Old Bailey prostredníctvom videospojenia z väznice, kde si odpykáva doživotný trest za vraždu Everardovej. Rozsudok si vypočuje 6. marca.



Po vražde Everardovej vyšli najavo ďalšie prípady, ktoré majú na svedomí londýnski policajti.



Minulý týždeň poslal súd na 30 rokov do väzenia Davida Carricka. Od roku 2002 spáchal desiatky znásilnení a sexuálnych útokov. Carrick (48) a Couzens slúžili v istom období v rovnakej elitnej jednotke, chrániacej poslancov a zahraničných diplomatov.



Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová oznámila, že rozšíria nezávislé vyšetrovanie Couzensovho prípadu, aby sa zistilo, ako mohol Carrick konať takto beztrestne tak dlho.