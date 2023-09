TASR a AFP upozorňujú na hoax

Ľvov/Bratislava 20. septembra (TASR) - Na sociálnych sieťach koluje fotografia, na ktorej bývalý britský premiér Boris Johnson hajluje so zdvihnutou pravicou počas návštevy ukrajinského mesta Ľvov. Fotografia však bola zmanipulovaná, na pôvodnej snímke má Johnson obe ruky pozdĺž tela. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Zmanipulovaná fotografia s "hajlujúcim" bývalým britským premiérom a s popisom "Boris Johnson sa počas návštevy Ľvova ukázal ako skutočný západný Ukrajinec" sa objavila v príspevku uverejnenom na telegramovom kanáli "Správy z frontu". Okrem Johnsona fotografia zobrazuje aj ďalších troch ľudí v slávnostných talároch, ktorí majú zdvihnutú pravicu.



Kanál "Správy z frontu" je novovytvoreným slovenským kanálom dezinformačnej siete NewsFront, čo naznačuje skutočnosť, že na tomto kanáli sú pravidelne naďalej zdieľané odkazy na novú stránku "sk.news-front.su". Okrem toho, prepojenie naznačujú aj záznamy dostupné na stránke telemetr.io, ktorá poskytuje analytické dáta o jednotlivých telegramových kanáloch. Kanál bol vytvorený 16. augusta 2023 pod názvom "NEWS FRONT Slovensko".



V rovnaký deň platforma Telegram zablokovala pôvodné kanály tejto siete, keďže na predstaviteľov tejto siete sa vzťahujú sankcie Spojených štátov a jej zakladateľ Konstantin Knyrik je od februára 2022 aj na sankčnom zozname Európskej únie. Táto sieť zdieľa dezinformácie a prokremeľskú propagandu v desiatich jazykoch a americké ministerstvo financií ju podľa AFP označuje za kontrolovanú ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB).



Fotomontáž s Johnsonom sa z Telegramu rozšírila s rovnakým alebo obdobným popisom aj na Facebook, kde ju šírili desiatky slovenských používateľov.



To, že je fotografia zmanipulovaná, sa AFP podarilo zistiť pomocou spätného vyhľadávania. Ukrajinská televízna stanica 24 kanál zverejnila pôvodnú fotografiu 9. septembra 2023. Johnson na tejto fotografii stojí s rukami pozdĺž tela počas slávnostného ceremoniálu pri príležitosti prevzatia čestného doktorátu na Národnej univerzite Ivana Franka v ukrajinskom Ľvove.



Aj Johnson zverejnil niekoľko snímok z tejto udalosti a to, že nehajloval, dokazuje aj záznam na Youtube, z ktorého je jasné, že bývalý britský premiér žiadne podobné gesto neurobil.



Agentúre AFP sa podarilo spojiť sa aj s jeho hovorcom Rossom Kempsellom, ktorý tiež uviedol, že politik počas ceremoniálu nehajloval.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zaplavujú sociálne siete podľa AFP dezinformácie vykresľujúce Ukrajincov ako "nacistov".