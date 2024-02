Bývalý britský vojak bude obžalovaný z vraždy v Belfaste z roku 1972

Belfast 8. februára (TASR) - Bývalý britský vojak bude obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu v súvislosti so streľbou v severoírskom hlavnom meste Belfast z roku 1972. TASR správu prevzala z agentúry AFP odvolávajúcej sa na tamojšiu prokuratúru.



Prokuratúra zároveň oznámila, že obžalovaní z pokusu o vraždu budú aj traja ďalší bývalí vojaci. Kedy sa budú súdne procesy konať, nespresnila.



Bývalý vojak, identifikovaný len ako vojak F, bude obžalovaný z vraždy v súvislosti so zastrelením Patricka McVeigha (44). Otec šiestich detí bol 13. mája 1972 v Belfaste smrteľne postrelený z okoloidúceho auta prevážajúceho vojakov, keď sa rozprával s mužmi na kontrolnom stanovišti.



Vojak F bude obžalovaný aj z pokusu o vraždu ďalších štyroch ľudí, ktorí pri streľbe utrpeli zranenia.



Vojak F a ďalší traja vojaci, identifikovaní len ako B, C a D, budú tiež obžalovaní z pokusu o vraždu dvoch ľudí počas streľby v Belfaste z predchádzajúceho dňa.



Zmienené prípady streľby sa vzťahujú na tajnú armádnu jednotku nazývanú Vojenské reakčné sily (MRF), ktorá pozostávala z desiatok vojakov. Tí hliadkovali v Belfaste v neoznačených autách zhruba 18 mesiacov predtým, ako bola jednotka v roku 1973 rozpustená.



Dlhoročný konflikt a sektárske násilie v Severnom Írsku ukončila Veľkopiatková dohoda z roku 1998. Na jej základe sa ozbrojeného boja vzdala Írska republikánska armáda (IRA), polovojenská organizácia, ktorá bojovala proti britskej nadvláde. Malá časť odštiepencov z IRA však pokračuje v občasných útokoch menšieho rozsahu.



Počas tohto obdobia od konca 60. rokov bolo zabitých približne 3500 ľudí. Podľa britskej vlády príslušné orgány naďalej vyšetrujú približne 1200 úmrtí.