Bývalý český hajtman David Rath si odpyká sedem rokov vo väzení

Praha 26. júna (TASR) - Bývalý stredočeský hajtman David Rath si odpyká sedem rokov vo väzení za korupciu pri krajských verejných zákazkách. Rozhodol o tom v stredu pražský vrchný súd, ktorý zrušil pôvodný 8,5-ročný rozsudok Krajského súdu v Prahe. Rath navyše dostal peňažný trest vo výške 10 miliónov korún (392.000 eur).



Na vyhlásenie rozsudku, ktorý je už právoplatný, Rath neprišiel, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Manželia Kottovci dostali šesť rokov väzenia a každý z nich peňažný trest 15 miliónov korún (588.000 eur). Hlavná svedkyňa Ivana Salačová dostala trojročnú podmienku a peňažný trest dva milióny korún (78.000 eur). Všetci obžalovaní boli odsúdení za korupčné praktiky okolo opravy zámku v Buštěhrade a gymnázia v Hostivici.



Súd naopak zbavil Ratha a ďalších spoluobžalovaných časti obžaloby, ktorá sa týkala manipulácií s tendrami na vybavenie stredočeských nemocníc. Traja podnikatelia tak odišli zo súdu bez trestu.



David Rath sa k verdiktu vyjadril na tlačovej konferencii s tým, že trest prijme. "Cítim sa nevinný, ale som pripravený sa mu podrobiť. Budem sa brániť právnymi prostriedkami, pokojne aj k štrasburskému súdu. Vrchný súd podľahol tlaku politikov a verejnosti, aby ma potrestal. V rámci zákazky na zámok som nič nezákonného nekonal," konštatoval bývalý hajtman.



Súdy vyniesli prvý právoplatný rozsudok po siedmich rokoch a jednom mesiaci odvtedy, ako policajti zatkli Ratha so škatuľou od vína so sedemmiliónovým úplatkom. Pražský vrchný súd sa prípadom zaoberal po druhý raz. Prvoinstančný verdikt v roku 2016 zrušil pre použitie odpočúvaní. Najvyšší súd však následne uviedol, že sa dá použiť ako dôkaz.



V prvej vetve Rathovej korupčnej kauzy figuruje okrem bývalého hajtmana ďalších 10 ľudí. Machinácie s tendrami na rekonštrukciu zámku Buštěhrad, budovy gymnázia v Hostivici a nákupu vybavenia do kladnianskeho domova pre seniorov a stredočeských nemocníc podľa obžaloby organizovali bývalá riaditeľka kladnianskej nemocnice Kateřina Kottová a jej manžel Petr.



Kottovci podľa spisu brali spolu s Rathom za zaistenie víťazstva v tendroch úplatky, o ktoré sa delili. Prevziať stihli podľa spisu 38 miliónov korún (1,49 mil. eur), potom ich zatkla polícia.



V prvej časti prípadu ďalej vystupujú vtedajší manažéri stavebných a zdravotníckych firiem, ktoré zákazky získavali. V prípade figuruje taktiež podnikateľka Lucia Novanská, ktorej firma tendre pre kraj organizovala.



Ako kľúčový dôkaz poslúžila výpoveď podnikateľky Salačovej. Ku korupcii sa priznala a popísala, ako systém ovplyvňovania zákaziek vyzeral.



Krajský súd v Prahe sa v súčasnosti zaoberá taktiež druhou vetvou prípadu, ktorá sa týka ďalších údajne zmanipulovaných zákaziek. V tejto časti čelia obžalobe okrem Ratha a Kottovcov napríklad vysokí manažéri Metrostavu.



Štátne zastupiteľstvo v rámci druhej vetvy prípadu stíha aj viacero firiem. Hlavné pojednávanie sa začalo v januári a malo by potrvať do konca októbra. Súd doteraz vypočul obžalovaných a prehrával odpočúvania. Na výpovede svedkov zatiaľ nedošlo, dodáva server Novinky.cz.