Bývalý český politik Schwarzenberg bude mať pohreb so štátnymi poctami

Praha 14. novembra (TASR) - Bývalý český politik Karel Schwarzenberg, ktorý zomrel v sobotu (11.11.) vo veku 85 rokov, bude mať v Česku pohreb so štátnymi poctami. V utorok to oznámila jeho rodina na sociálnej sieti X s tým, že prijala ponuku českej vlády na túto formu poslednej rozlúčky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Rodine bola najvyššími ústavnými činiteľmi ponúknutá možnosť pohrebu so štátnymi poctami, ktorú rodina s vďakou prijala a týmto ďakuje za všetky kondolencie a prejavy sústrasti," napísala na Schwarzenbergov profil na sociálnej sieti.



Potvrdila tiež termín, ktorý už predtým médiám prezradil český katolícky kňaz Tomáš Halík. Posledná rozlúčka s bývalým ministrom zahraničných vecí, poslancom, senátorom a šéfom prezidentskej kancelárie sa uskutoční 9. decembra o 12.00 hod. v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.



Halík pre server Seznam Zprávy uviedol, že Schwarzenberg mu zanechal list, v ktorom si poslednú rozlúčku detailne naplánoval. Na jeho želanie prednesie Halík na zádušnej omši kázeň, celebrovať ju bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Nezvyčajným želaním kniežaťa tiež podľa Halíka bolo, aby na konci omše zaznela Schwarzenbergova obľúbená pieseň Narodil sa Kristus Pán.



Halík tiež dodal, že Praha nebude jediným miestom poslednej rozlúčky so Schwarzenbergom. Lúčiť sa s ním budú podľa Halíka určitou formou aj vo Viedni či na Schwarzenberskom zámku v Rakúsku. Rodina zatiaľ nepotvrdila miesto, kde bude pochovaný, ale jeho želaním podľa českých médií bola rodinná hrobka na zámku Orlík v južných Čechách.



Pre verejnosť bude Schwarzenbergova rakva vystavená od 6. do 8. decembra v maltézskom rádovom Kostole Panny Márie pod reťazou na Malej Strane v Prahe. Ľudia tiež môžu napísať odkaz do kondolenčných kníh. Jedna z nich je prístupná na ministerstve zahraničných vecí a druhá v Poslaneckej snemovni.



Schwarzenberg zomrel v sobotu vo veku 85 rokov vo Viedni, kam ho previezli v pondelok 6. novembra z Prahy. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku.