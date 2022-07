Bývalý český rektor Tomáš Zima oficiálne začal prezidentskú kampaň

Praha 19. júla (TASR) - Bývalý rektor Univerzity Karlovej Tomáš Zima v utorok v Prahe oficiálne odštartoval kampaň do prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v januári na budúci rok. TASR informáciu prevzala zo serverov iDNES.cz a Novinky.cz.



Na Námestí mieru v mestskej časti Vinohrady si prezidentský kandidát Zima pristavil sanitku Škoda 1203, ktorá má byť jedným zo symbolov jeho kampane. Miesto, kde kampaň oficiálne odštartoval, si vybral symbolicky. "Priali by sme si, aby nielen u nás, ale aj v iných krajinách, na Ukrajine, v Afrike, v Ázii bol mier," vyhlásil Zima. Ďalším dôvodom je spätosť s touto mestskou časťou, kde sa narodil, študoval a je aj zamestnaný.



Sanitkou bude Zima cestovať do regiónov, aby vyzbieral 50.000 podpisov potrebných na prezidentskú kandidatúru bez podpory poslancov či senátorov. "Primárne sa domnievam, že prezident má byť zástupcom občanov celého politického spektra," vysvetlil bývalý rektor. Doteraz získal takmer 10.000 podpisov.



"Ako motto kampane sme zvolili "Krajina bez extrémov", pretože akýkoľvek extrém nielen v politike, ale aj v ľudskom správaní, je vždy zlý," povedal Zima. Okrem používania zdravého sedliackeho rozumu chce voličov osloviť aj svojim životným príbehom. Pri vedení univerzity spájal ľudí dokopy a musel medzi nimi odstraňovať bariéry.



Kampaň zatiaľ financuje z vlastných prostriedkov, oslovuje však aj možných sponzorov. Tomáš Zima ohlásil kandidatúru na prezidenta Českej republiky v máji. Záujem o túto funkciu doteraz prejavilo viac ako dvadsať uchádzačov.