Bývalý dôstojník ukrajinskej SBU je vo väzbe v Srbsku

Belehrad/Kyjev 22. júna (TAS) - Bývalý vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorého zadržali 7. júna v Srbsku na priechode Preševo na hraniciach so Severným Macedónskom, sa nachádza v 30-dňovej väzbe. Informuje o tom TASR podľa správy rakúskej agentúry APA a srbskej agentúry BETA.



Informáciu o zadržaní Ukrajinca A.N. potvrdila prokuratúra v juhosrbskom meste Niš. Podozrivý je z prania špinavých peňazí. V aute mu srbskí colníci našli 600.000 eur a 125.000 amerických dolárov v hotovosti a tiež drahokamy.



A.N. údajne opustil Ukrajinu iba niekoľko hodín pred ruským vojenským útokom 24. februára. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho 31. marca zbavil funkcie v SBU a zároveň ho na Ukrajine začali stíhať za vlastizradu.



Srbskí predstavitelia sa dosiaľ nevyjadrili k možnosti vydania zadržaného na Ukrajinu. Srbsko síce odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, avšak odmieta sa pripojiť k protiruským sankciám západu, keďže Moskvu považuje za svojho dôležitého spojenca.