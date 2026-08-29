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KORUPCIA VO VLÁDE: Bývalý prezident dostal 5 rokov väzenia
Moreno bol v rokoch 2007 až 2013, keď malo ku korupcii dochádzať, viceprezidentom za vlády ľavicového prezidenta Rafaela Correu, ktorého neskôr s jeho podporou vystriedal vo funkcii.
Autor TASR
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Quito 29. augusta (TASR) - Bývalého ekvádorského prezidenta Lenína Morena uznal súd vinným z prijímania úplatkov od čínskej spoločnosti Sinohydro, ktorá postavila najväčšiu ekvádorskú vodnú elektráreň Coca Codo Sinclair, a odsúdil ho na päť rokov väzenia spolu s ďalšími šiestimi osobami vrátane bývalého čínskeho veľvyslanca, píše TASR na základe správ od agentúr AFP a AP.
Rozsudok si 73-ročný bývalý prezident prišiel vypočuť osobne. Trest si odpyká v domácom väzení.
Moreno bol v rokoch 2007 až 2013, keď malo ku korupcii dochádzať, viceprezidentom za vlády ľavicového prezidenta Rafaela Correu, ktorého neskôr s jeho podporou vystriedal vo funkcii. Ich cesty sa však rozišli, keď sa politicky posunul viac doprava a začal sa výraznejšie prikláňať k Spojeným štátom.
Prokurátori žiadali trest šesť a pol roka vo väzení. Moreno, ktorý v dôsledku zdravotného postihnutia nemôže chodiť a v minulosti pôsobil aj ako osobitný vyslanec OSN pre otázky zdravotného postihnutia, trval po piatkovom verdikte na tom, že od spoločnosti Sinohydro nikdy nedostal „ani cent“. Podľa jeho slov je za celý prípad zodpovedný „Correov režim“. Svojho bývalého podporovateľa, ktorý sa neskôr stal jeho politickým rivalom a súčasnosti žije v exile v Belgicku, aj keď bol v roku 2020 odsúdený na osem rokov väzenia za korupciu, obviňuje z toho, že mu „sľúbil pomstu“.
Prokuratúra tvrdí, že spoločnosť Sinohydro vyplatila úplatky v celkovej hodnote 76 miliónov dolárov, čo tvorí približne štyri percentá nákladov na výstavbu elektrárne v období rokov 2010 až 2016.
Okrem Morena sú medzi odsúdenými aj dvaja bývalí manažéri elektrárne. Celkovo je do prípadu zapletených približne 20 ľudí, vrátane Morenovej manželky, dcéry, podnikateľov a bývalého čínskeho veľvyslanca v Quite, uvádza AFP.
Rozsudok si 73-ročný bývalý prezident prišiel vypočuť osobne. Trest si odpyká v domácom väzení.
Moreno bol v rokoch 2007 až 2013, keď malo ku korupcii dochádzať, viceprezidentom za vlády ľavicového prezidenta Rafaela Correu, ktorého neskôr s jeho podporou vystriedal vo funkcii. Ich cesty sa však rozišli, keď sa politicky posunul viac doprava a začal sa výraznejšie prikláňať k Spojeným štátom.
Prokurátori žiadali trest šesť a pol roka vo väzení. Moreno, ktorý v dôsledku zdravotného postihnutia nemôže chodiť a v minulosti pôsobil aj ako osobitný vyslanec OSN pre otázky zdravotného postihnutia, trval po piatkovom verdikte na tom, že od spoločnosti Sinohydro nikdy nedostal „ani cent“. Podľa jeho slov je za celý prípad zodpovedný „Correov režim“. Svojho bývalého podporovateľa, ktorý sa neskôr stal jeho politickým rivalom a súčasnosti žije v exile v Belgicku, aj keď bol v roku 2020 odsúdený na osem rokov väzenia za korupciu, obviňuje z toho, že mu „sľúbil pomstu“.
Prokuratúra tvrdí, že spoločnosť Sinohydro vyplatila úplatky v celkovej hodnote 76 miliónov dolárov, čo tvorí približne štyri percentá nákladov na výstavbu elektrárne v období rokov 2010 až 2016.
Okrem Morena sú medzi odsúdenými aj dvaja bývalí manažéri elektrárne. Celkovo je do prípadu zapletených približne 20 ľudí, vrátane Morenovej manželky, dcéry, podnikateľov a bývalého čínskeho veľvyslanca v Quite, uvádza AFP.