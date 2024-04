Bývalý ekvádoský viceprezident zatknutý pri razii bol hospitalizovaný

Quito 9. apríla (TASR) - Bývalý ekvádorský viceprezident Jorge Glas, ktorý bol minulý týždeň zatknutý pri razii v priestoroch mexického veľvyslanectva v Quite, bol hospitalizovaný po tom, čo vo väzbe odmietal jesť. Uviedol to v pondelok ekvádorský väzenský úrad SNAI, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Glas (54) bol hospitalizovaný v meste Guayaquil, jeho stav je stabilizovaný, informoval SNAI.



Bývalý viceprezident čelí v Ekvádore obvineniam z korupcie, pričom na mexickej ambasáde sa ukrýval od decembra. Mexiko mu minulý týždeň v piatok "po dôkladnej analýze" situácie udelilo politický azyl, čo vláda ekvádorského prezidenta Daniela Nobou označila za "nezákonný čin", keďže na Glasa bol v Ekvádore vydaný zatykač.



Razia ekvádorských bezpečnostných zložiek v priestoroch mexickej ambasády, ktoré sa považujú za nedotknuteľné a suverénne územie tejto krajiny, vyvolala v Latinskej Amerike rozsiahlu kritiku. Mexiko reagovalo prerušením diplomatických vzťahov s Ekvádorom, k čomu sa neskôr pridala Nikaragua. Raziu ostro odsúdili aj Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Peru, Kuba, Bolívia či Venezuela.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok uviedol, že za raziou v priestoroch mexického veľvyslanectva v Quite bola pravdepodobne neskúsenosť, zlá rada a snaha o domácu politickú podporu. Piatkový zásah polície označil za "skutočne autoritársky krok" ekvádorského prezidenta.