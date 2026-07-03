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Bývalý europoslanec bol terčom hackerských útokov
Kuloglu v máji 2026 kontaktoval Citizen Lab a tamojší výskumníci uskutočnili forenznú analýzu stôp z jeho telefónu.
Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Bývalý poslanec Európskeho parlamentu (EP) Stelios Kuloglu, ktorý pôsobil v komisii vyšetrujúcej používanie sledovacích technológií, sa stal minimálne trikrát terčom hackerského útoku prostredníctvom špionážneho nástroja izraelského pôvodu. V piatok o tom informovali výskumníci zo špecializovaného pracoviska Torontskej univerzity, Citizen Lab, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Citizen Lab vo svojej správe tvrdí, že v období od októbra 2022 do marca 2023 najmenej trikrát hackli mobil bývalého gréckeho europoslanca použitím špionážneho softvéru Pegasus vyvinutého izraelskou kybernetickou spoločnosťou NSO Group.
Kuloglu bol v tom čase členom Vyšetrovacieho výboru EP na prešetrenie používania softvéru Pegasus a podobných programov (PEGA) v Európskej únii, ktorý zriadili v roku 2022 s cieľom vyšetriť využívanie nelegálneho hackovania telefónov v rámci EÚ.
Kuloglu v máji 2026 kontaktoval Citizen Lab a tamojší výskumníci uskutočnili forenznú analýzu stôp z jeho telefónu. „S vysokou mierou istoty sme zistili, že jeho zariadenie bolo úspešne infikované špionážnym softvérom Pegasus približne 21. októbra 2022 a opäť 6. a 7. marca 2023,“ uviedlo špecializované pracovisko.
Predpokladá sa, že telefón napadli prostredníctvom zraniteľnosti v softvéri Apple, ktorá v tom čase nebola známa. Kuloglu v rokoch 2023 a 2024 opakovane dostával varovania od spoločnosti Apple, ktorej mobil používal, ohľadne pokusov o útoky sponzorované štátom.
Výskumníci neidentifikovali, kto konkrétne v tomto prípade použil softvér Pegasus, ale niektoré hackerské aktivity spojili s predchádzajúcimi zisteniami, že Pegasus použili na sledovanie ruských a bieloruských novinárov a aktivistov žijúcich v exile.
Bývalý europoslanec povedal, že ho šokovala drzosť toho, kto stál za týmito hackerskými útokmi. „Nečakal som, že člen výboru PEGA bude sledovaný pomocou softvéru Pegasus,“ povedal pre Reuters. „Nečakal som, že sú až takí bezohľadní,“ konštatoval.
EP vo vyhlásení pre Reuters nekomentoval priamo prípad Kuloglua, ale uviedol, že jeho IT bezpečnostné služby „neustále monitorujú kybernetické hrozby, ako aj možné kybernetické útoky proti svojmu pracovnému prostrediu“. Nástroje na detekciu špionážneho softvéru sú podľa EP k dispozícii europoslancom od roku 2022 a správa prijatá minulý mesiac vyzvala na ich rozšírenie na všetky zariadenia používané na parlamentné účely.
NSO Group tvrdí, že jej nástroje slúžia na boj proti závažnej trestnej činnosti a na ochranu národnej bezpečnosti. Spoločnosť však opakovane obvinili z toho, že uľahčuje sledovanie novinárov, politických oponentov, aktivistov za občianske práva a náboženských predstaviteľov po celom svete, pripomína Reuters.
Napríklad v novembri 2021 zaradilo americké ministerstvo obchodu NSO Group na čiernu listinu subjektov s obmedzeným prístupom k americkým komponentom a technológiám z obáv týkajúcich sa ľudských práv a národnej bezpečnosti. Spoločnosť Meta zase minulý rok vyhrala súdny spor s izraelskou spoločnosťou, pričom jej súd priznal škody vo výške 168 miliónov dolárov za nezákonné napadnutie jej platformy WhatsApp.
Citizen Lab vo svojej správe tvrdí, že v období od októbra 2022 do marca 2023 najmenej trikrát hackli mobil bývalého gréckeho europoslanca použitím špionážneho softvéru Pegasus vyvinutého izraelskou kybernetickou spoločnosťou NSO Group.
Kuloglu bol v tom čase členom Vyšetrovacieho výboru EP na prešetrenie používania softvéru Pegasus a podobných programov (PEGA) v Európskej únii, ktorý zriadili v roku 2022 s cieľom vyšetriť využívanie nelegálneho hackovania telefónov v rámci EÚ.
Kuloglu v máji 2026 kontaktoval Citizen Lab a tamojší výskumníci uskutočnili forenznú analýzu stôp z jeho telefónu. „S vysokou mierou istoty sme zistili, že jeho zariadenie bolo úspešne infikované špionážnym softvérom Pegasus približne 21. októbra 2022 a opäť 6. a 7. marca 2023,“ uviedlo špecializované pracovisko.
Predpokladá sa, že telefón napadli prostredníctvom zraniteľnosti v softvéri Apple, ktorá v tom čase nebola známa. Kuloglu v rokoch 2023 a 2024 opakovane dostával varovania od spoločnosti Apple, ktorej mobil používal, ohľadne pokusov o útoky sponzorované štátom.
Výskumníci neidentifikovali, kto konkrétne v tomto prípade použil softvér Pegasus, ale niektoré hackerské aktivity spojili s predchádzajúcimi zisteniami, že Pegasus použili na sledovanie ruských a bieloruských novinárov a aktivistov žijúcich v exile.
Bývalý europoslanec povedal, že ho šokovala drzosť toho, kto stál za týmito hackerskými útokmi. „Nečakal som, že člen výboru PEGA bude sledovaný pomocou softvéru Pegasus,“ povedal pre Reuters. „Nečakal som, že sú až takí bezohľadní,“ konštatoval.
EP vo vyhlásení pre Reuters nekomentoval priamo prípad Kuloglua, ale uviedol, že jeho IT bezpečnostné služby „neustále monitorujú kybernetické hrozby, ako aj možné kybernetické útoky proti svojmu pracovnému prostrediu“. Nástroje na detekciu špionážneho softvéru sú podľa EP k dispozícii europoslancom od roku 2022 a správa prijatá minulý mesiac vyzvala na ich rozšírenie na všetky zariadenia používané na parlamentné účely.
NSO Group tvrdí, že jej nástroje slúžia na boj proti závažnej trestnej činnosti a na ochranu národnej bezpečnosti. Spoločnosť však opakovane obvinili z toho, že uľahčuje sledovanie novinárov, politických oponentov, aktivistov za občianske práva a náboženských predstaviteľov po celom svete, pripomína Reuters.
Napríklad v novembri 2021 zaradilo americké ministerstvo obchodu NSO Group na čiernu listinu subjektov s obmedzeným prístupom k americkým komponentom a technológiám z obáv týkajúcich sa ľudských práv a národnej bezpečnosti. Spoločnosť Meta zase minulý rok vyhrala súdny spor s izraelskou spoločnosťou, pričom jej súd priznal škody vo výške 168 miliónov dolárov za nezákonné napadnutie jej platformy WhatsApp.