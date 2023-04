Bývalý europoslanec Panzeri obvinený z korupcie má domáce väzenie

Brusel 7. apríla (TASR) - Bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri, ktorý je považovaný za osnovateľa korupčnej schémy v Európskom parlamente (EP), môže za určitých podmienok odísť z väzenia do tzv. domácej väzby. Oznámila to vo štvrtok bruselská prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Príslušný súd podľa hovorcu prokuratúry rozhodol, že Panzeri môže stráviť vyšetrovaciu väzbu v domácom väzení s elektronickým dohľadom. Hovorca dodal, že bývalá podpredsedníčka EP Eva Kailiová a belgický europoslanec Marc Tarabella zostanú vo väzení.



Spoločne s Panzerim a jedným ďalším europoslancom sú všetci menovaní podozriví z prijímania úplatkov od Kataru a Maroka výmenou za politické ovplyvňovanie EP. Obvinení sú aj z prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii.



Panzeri podpísal v januári s prokuratúrou dohodu, v ktorej sa zaviazal odhaliť celý rozsah týchto aktivít.



Škandál s označením Katargate otriasol Bruselom po tom, čo belgické úrady v decembri 2022 vykonali raziu v domoch a kanceláriách viacerých poslancov EP. Polícia konala na základe obvinení, že predstavitelia Kataru im poskytli peniaze a štedré dary výmenou za zaistenie priaznivého hlasovania v europarlamente vo veciach týkajúcich sa Kataru, ktorý je často kritizovaný za porušovanie ľudských a pracovných práv.



Kailiovej životnému partnerovi Francescovi Giorgiovi, ktorý je do kauzy tiež zapletený, bolo už koncom februára povolené za istých podmienok opustiť väzenie a stráviť zvyšok vyšetrovacej väzby v domácom väzení s elektronickým náramkom na členku. V domácom väzení v Neapole je po rozhodnutí súdu aj ďalší taliansky europoslanec Andrea Cozzolino, ktorý je taktiež podozrivý z účasti na škandále.