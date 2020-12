Bývalý francúzsky prezident V. Giscard d'Estaing zomrel na COVID-19

Francúzski exprezidenti Valéry Giscard d'Estaing (vpravo), jeho manželka Anne-Aymone (druhá sprava), Nicolas Sarkozy (Tretí sprava), jeho manžela Carla Bruniová (druhá zľava) a Francvois Hollande sa účastnia na pohrebnej omši za zosnulého francúzskeho exprezidenta Jacqua Chiraca v Katedrále sv. Sulpícia v Paríži 30. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Kľúčové udalosti v živote francúzskeho exprezidenta Giscarda d'Estaina



2. februára 1926 - Narodil sa v nemeckom meste Koblenz.



1944 - V Paríži vyštudoval univerzitu École polytechnique a v roku 1951 ukončil štúdium na prestížnej škole ENA (École Nationale d'Administration) v Štrasburgu.



1962-66 - Minister financií vo vládach Georgesa Pompidoua. Rovnakú pozíciu zastával aj vo vládach v rokoch 1969 až 1974.





1966 - Založil Národnú federáciu nezávislých republikánov, ktorá sa v roku 1977 stáva stredopravicou republikánskou stranou.



19. mája 1974 - Je zvolený za prezidenta. Vo voľbách získal 50,8 percenta hlasov a porazil socialistu Francoisa Mitterranda.



1978 - Založil Zväz za francúzsku demokraciu (UDF) zložený z rozdielnych demokratických a stredopravicových strán. Jeho lídrom je v rokoch 1988 až 1996.



10. mája 1981 - Prehral v prezidentských voľbách so súperom Francoisom Mitterrandom.





1989-1993 - Je poslancom Európskeho parlamentu.





2001 - Zvolený predsedom Konventu o budúcnosti Európy, ktorého cieľom je predstaviť návrh európskej ústavy. Návrh je v roku 2005 zamietnutý francúzskymi a holandskými voličmi.





2003 - Stáva sa prvou bývalou hlavou štátu, ktorá bola prijatá do prestížnej Francúzskej akadémie (Académie francaise).





2004 - Končí svoju aktívnu politickú kariéru po neúspešných regionálnych voľbách a stáva sa členom francúzskej Ústavnej rady (Conseil constitutionnel).





Paríž 3. decembra (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v stredu neskoro večer niekdajší francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho rodinu, podľa ktorej zomrel na následky koronavírusového ochorenia COVID-19.Giscard d'Estaing, ktorého v posledných mesiacoch niekoľkokrát hospitalizovali v nemocnici pre problémy so srdcom, zomrel "v rodinnom dome v departemente Loire, uviedla jeho rodina vo vyhlásení.píše sa vo vyhlásení s tým, že exprezidenta podľa jeho želania pochovajú na súkromnom obrade.Giscard d'Estaing bol najvyšším štátnym predstaviteľom Francúzska v rokoch 1974-81, keď prehral voľby so súperom Francoisom Mitterrandom. Vo veku 48 rokov sa stal vôbec najmladším prezidentom.Počas jeho funkčného obdobia prešla francúzska spoločnosť modernizáciou - umožnil sa rozvod na základe obojstranného súhlasu, zlegalizovalo sa umelé prerušenie tehotenstva a znížil sa voličský vek z 21 na 18 rokov.Giscard d'Estaing úzko spolupracoval so svojím nemeckým kolegom kancelárom Helmutom Schmidtom a spoločne sa podpísali pod vznik eura. Oboja politici takisto stáli na začiatku tradície európskych summitov a celosvetových hospodárskych stretnutí na najvyššej úrovni.Giscard d'Estaing bol najstarším žijúcim francúzskym exprezidentom. Jeho nástupca v úrade Mitterrand zomrel v roku 1996 a ďalší šéf Elyzejského paláca Jacques Chirac zomrel vlani.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vzdal hold svojmu predchodcovi slovami, že jeho sedemročné funkčné obdobie ". Giscarda d'Estainga označil za "služobníka štátu, politika pokroku a slobody".povedal bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a ocenil "", ktorú Giscard d'Estaing používal na zvládnutie "Francúzska prokuratúra v máji spustila vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho obťažovania, ktorého sa vraj Giscard d'Estaing dopustil v roku 2018 voči nemeckej novinárke - údajne ju po interview v jeho parížskom úrade opakovane chytil za zadok. On však tieto obvinenia dôrazne odmietal a označil ich za smiešne.Giscarda d'Estaing v minulosti viackrát hospitalizovali so srdcovými problémami a pred niekoľkými rokmi mu do srdcových ciev zaviedli výstuže. V septembri sa v nemocnici liečil zo slabšej infekcie pľúc.Exprezident sa naposledy objavil na verejnosti 30. septembra 2019 na pohrebe Jacqua Chiraca.