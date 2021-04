Bývalý grécky neonacista Lagos odmieta vydanie do vlasti

Brusel 28. apríla (TASR) - Grécky europoslanec Jannis Lagos, bývalý popredný člen zakázanej gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit, ktorého zatkli v utorok v Belgicku, podal námietku proti svojmu vydaniu do vlasti. Tam si má odpykať trest 13 rokov väzenia. V stredu to oznámila belgická prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Lagosa zadržali na základe európskeho zatykača v utorok v Bruseli krátko po tom, čo ho Európsky parlament hlasovaním zbavil imunity.



Keď ho však v stredu predviedli pred belgický súd, podal námietku proti extradícii do Grécka, uviedla námestníčka prokuratúry Katrien Meulemansová. Teraz bude podľa jej slov nasledovať právna procedúra - skúmanie gréckej žiadosti o vydanie Lagosa.



Bruselský súd rozhodne o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu do 15 dní.



Lagos, 48-ročný bývalý vyhadzovač v nočnom klube, bol do Európskeho parlamentu zvolený v roku 2019. Dostal sa tam ako člen gréckej krajne pravicovej strany Zlatý úsvit, ale ešte v priebehu toho roka z nej vystúpil a stal sa nezávislým europoslancom.



Lagosa vlani v októbri grécky súd spoločne s ďalšími lídrami i bývalými členmi Zlatého úsvitu odsúdili za členstvo v zločineckej organizácii a za ďalšie trestné činy. Došlo k tomu týždeň po tom, ako súd v Aténach označil stranu Zlatý úsvit (Chrysi avgi) za zločineckú organizáciu.



Lagosa však pred nástupom na výkon trestu doteraz chránila imunita poslanca europarlamentu. V pondelok ho europoslanci v tajnom hlasovaní drvivou väčšinou hlasov zbavili imunity - za bolo 658 zákonodarcov a iba 25 bolo proti.



Spomínaný súdny proces v Grécku bol považovaný za jeden z najdôležitejších v moderných politických dejinách krajiny. Podnietila ho vražda 34-ročného protifašistického rappera Pavlosa Fyssasa, ktorého v noci v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho jeden z prívržencov tejto strany dobodal na smrť pred kaviarňou na predmestí Atén.