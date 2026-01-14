< sekcia Zahraničie
Bývalý gubernátor a senátor Ľubimov je obvinený z miliónovej korupcie
Bezprostredne nebolo jasné, či sa bývalý gubernátor priznal k vine.
Autor TASR
Moskva 14. januára (TASR) - Bývalý gubernátor Riazanskej oblasti Nikolaj Ľubimov bol obvinený z prijímania úplatkov za viac ako 270 miliónov rubľov, povedal v stredu v rozhovore pre agentúru TASS šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexander Bastrykin. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a webu The Moscow Times.
Ľubimov odstúpil v decembri 2024 z funkcie senátora v Rade federácie, hornej komore ruského parlamentu, a krátko na to ho moskovský súd vzal do vyšetrovacej väzby. Podrobnosti o jeho korupčnom prípade zverejnili až v stredu.
Bastrykin uviedol, že Ľubimov je podozrivý z prijatia úplatku 252 miliónov rubľov (asi 2,75 milióna eur) výmenou za vymenovanie za zástupcu gubernátora a „všeobecnú protekciu“ počas svojho pôsobenia vo funkcii.
Ako prominentný člen vládnucej strany Jednotné Rusko pôsobil ako gubernátor v rokoch 2017 až 2022. Neskôr Riazanskú oblasť zastupoval v Rade federácie. V rokoch 2010 až 2015 bol primátorom v meste Kaluga.
„Samostatné úplatky v celkovej výške 12 miliónov a osem miliónov rubľov boli (Ľubimovovi) poskytnuté za pomoc pri zabezpečovaní štátnych zákaziek na dodávku zdravotníckeho vybavenia,“ povedal Bastrykin pre TASS.
Bezprostredne nebolo jasné, či sa bývalý gubernátor priznal k vine. V prípade odsúdenia mu hrozí až 15 rokov vo väzení.
V júli 2023 ruské úrady zatkli jeho bývalého zástupcu Igora Grekova a bývalú senátorku za Riazanskú oblasť Irinu Petinovú. Grekov bol v máji 2025 odsúdený na 17 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia za úplatkárstvo a podvod. Petinová v prípade podobným obvinení stále čaká na súd.
Ľubimov odstúpil v decembri 2024 z funkcie senátora v Rade federácie, hornej komore ruského parlamentu, a krátko na to ho moskovský súd vzal do vyšetrovacej väzby. Podrobnosti o jeho korupčnom prípade zverejnili až v stredu.
Bastrykin uviedol, že Ľubimov je podozrivý z prijatia úplatku 252 miliónov rubľov (asi 2,75 milióna eur) výmenou za vymenovanie za zástupcu gubernátora a „všeobecnú protekciu“ počas svojho pôsobenia vo funkcii.
Ako prominentný člen vládnucej strany Jednotné Rusko pôsobil ako gubernátor v rokoch 2017 až 2022. Neskôr Riazanskú oblasť zastupoval v Rade federácie. V rokoch 2010 až 2015 bol primátorom v meste Kaluga.
„Samostatné úplatky v celkovej výške 12 miliónov a osem miliónov rubľov boli (Ľubimovovi) poskytnuté za pomoc pri zabezpečovaní štátnych zákaziek na dodávku zdravotníckeho vybavenia,“ povedal Bastrykin pre TASS.
Bezprostredne nebolo jasné, či sa bývalý gubernátor priznal k vine. V prípade odsúdenia mu hrozí až 15 rokov vo väzení.
V júli 2023 ruské úrady zatkli jeho bývalého zástupcu Igora Grekova a bývalú senátorku za Riazanskú oblasť Irinu Petinovú. Grekov bol v máji 2025 odsúdený na 17 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia za úplatkárstvo a podvod. Petinová v prípade podobným obvinení stále čaká na súd.