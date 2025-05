Bývalý Ivanišviliho spolupracovník tvrdí, že ho v zahraničí uniesli

Tbilisi 29. mája (TASR) - Bývalý blízky spolupracovník gruzínskeho proruského oligarchu Bidzinu Ivanišviliho tvrdí, že ho počas pobytu v zahraničí uniesli a násilne previezli späť do Gruzínska. Giorgi Bačiašvili okrem toho vo štvrtok pred súdom v Tbilisi vyhlásil, že zadržaný bol na pokyn priamo od Ivanišviliho, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Bačiašvili v minulosti viedol investičný fond GFC, ktorý vznikol s cieľom prilákať zahraničný kapitál do strategických sektorov ako energetika, cestovný ruch, nehnuteľnosti, infraštruktúra a poľnohospodárstvo a oficiálne bol nezávislý - mal však silné väzby na Ivanišviliho.



Z Gruzínska odišiel Bačiašvili v marci, keď eskalovali jeho právne problémy v dôsledku konfliktu s Ivanišvilim. V Gruzínsku ho v neprítomnosti odsúdili na 11 rokov väzenia za spreneveru kryptomeny za vyše 800 miliónov dolárov, ktorej sa údajne dopustil voči Ivanišvilimu považovanému za de facto vodcu Gruzínska.



Gruzínska štátna bezpečnostná služba v utorok uviedla, že Bačiašvili, ktorý má gruzínske aj ruské občianstvo, bol zadržaný na území Gruzínska - neďaleko hranice s Azerbajdžanom, a to na základe anonymného oznámenia.



Vo štvrtok však Bačiašvili na súdnom pojednávaní uviedol, že bol dva dni zadržiavaný na neznámom mieste, so zaviazanými očami posadený do lietadla a proti svojej vôli dopravený späť do Gruzínska. „Na príkaz Bidzinu Ivanišviliho gruzínski predstavitelia konali ako banditi a uniesli ma. Bolo to úplne v rozpore so zákonom,“ povedal Bačiašvili, ktorý rozhodne odmietol svoju vinu v prípade sprenevery a vyhlásil sa za osobného väzňa Ivanišviliho.



Bačiašviliho právnik Robert Amsterdam označil prípad svojho mandanta za politicky motivovaný a obvinil gruzínske úrady zo zneužívania medzinárodných právnych nástrojov na prenasledovanie oponentov súčasného režimu.



Bidzina Ivanišvili je zakladateľom a čestným predsedom vládnej strany Gruzínsky sen a je považovaný za kľúčového mocenského hráča v krajine. Hoci formálne nezastáva žiadny úrad, má rozhodujúci vplyv na vládu aj výber predsedu vlády.



Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci viac než desať rokov, čelí čoraz ostrejšej kritike za údajný odklon Gruzínska od prozápadného kurzu smerom k Rusku – čo však strana popiera.



Gruzínsko - vlani po sporných parlamentných voľbách a následnom rozhodnutí vlády pozastaviť proces vstupu do Európskej únie - zažilo vlnu masových protestov.