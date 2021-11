Bývalý kancelár Kurz stratil poslaneckú imunitu

Viedeň 18. novembra (TASR) - Bývalý rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz vo štvrtok stratil poslaneckú imunitu voči vyšetrovaniu z korupcie. Rozhodol o tom jednohlasne rakúsky parlament, informovala agentúra DPA.



Tento krok podporil aj samotný Kurz (35) a jeho strana ÖVP. Spoločne deklarovali, že to pomôže objasniť situáciu.



Špeciálna protikorupčná prokuratúra podozrieva Kurza a niektorých jeho spolupracovníkov zo sprenevery. Kurz zo štátnych peňazí údajne financoval prieskumy verejnej mienky, pomocou ktorých sa dostal do čela strany a neskôr aj vlády. Okrem toho sa údajne dopustil krivej výpovede pred parlamentným výborom pre vyšetrovanie korupčného škandálu Ibiza, do ktorého boli údajne zapletené strany FPÖ a tiež ÖVP. Kurz všetky obvinenia odmieta.



Polícia začiatkom októbra vykonala prehliadky v úrade kancelára, v centrále ÖVP aj na ministerstve financií. Kurz – v tom čase ešte kancelár – odmietal odstúpiť. V dôsledku hroziaceho hlasovania o vyslovení nedôvery v parlamente, v ktorom by sa koaliční Zelení zrejme spojili s opozíciou, však Kurz napokon odstúpil z čela vlády. Ostal však predsedom ÖVP a v Národnej rade sa následne stal aj predsedom poslaneckého klubu.



Kurz v mladom veku zaznamenal strmý kariérny rast: v 27 rokoch sa stal ministrom zahraničných vecí a v 31 rokoch spolkovým kancelárom. Jeho prvé funkčné obdobie na čele kabinetu sa skončilo predčasne v roku 2019 v dôsledku obvinení z korupcie v prípade Ibiza voči koaličnému partnerovi FPÖ. V rámci vyšetrovania tohto prípadu polícia neskôr objavila aj písomnú komunikáciu z prostredia ÖVP. To napokon viedlo ku Kurzovmu pádu.