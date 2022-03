Bývalý kancelár Schröder údajne odcestoval do Moskvy

Na archívnej snímke Vladimir Putin (vľavo) si podáva ruku s bývalým nemeckým kancelárom Gerhardom Schröderom. Foto: TASR/AP

Berlín 11. marca (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder údajne odcestoval do Moskvy v rámci misie pomáhať v sprostredkovaní v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Spravodajský web Politico s odvolaním sa nauviedol, že Schröder, ktorý sa považuje za priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina, bol v Moskve s cieľom stretnúť sa s ruským lídrom.Schröderove väzby na Kremeľ a vysoké funkcie v ruských podnikoch vrátane prevádzkovateľa plynovodov Nord Stream vyvolali rozpory medzi ním a jeho Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Strana ho vyzvala, aby Putinove kroky na Ukrajine jasne odsúdil, píše DPA.Vládne zdroje v Berlíne pre DPA uviedli, že nemecký kabinet nemá žiadne informácie o Schröderovej ceste do Moskvy.Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Melnyk pred týždňom naznačil, že Schröder by mohol sprostredkovať medzi Ukrajinou a Ruskom. V rozhovore pre denník Bild ho označil za, cituje DPA.Bývalý nemecký kancelár komentoval vojnu na Ukrajine 24. februára na svojom profile na sieti LinkedIn. Vo svojom príspevku vyzval Rusko na čo najrýchlejšie ukončenie vojny a utrpenia obyvateľov Ukrajiny. Zároveň však zdôraznil, že aj keby boli sankcie nevyhnutné, väzby v rôznych oblastiach medzi Európou a Ruskom by sa nemali prerušiť natrvalo, píše DPA.