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Bývalý kapitán lode Costa Concordia bol prepustený z väzenia
Loď Costa Concordia stroskotala 13. januára 2012 pri talianskom ostrove Giglio po tom, ako narazila do skál.
Autor TASR
Rím 21. novembra (TASR) — Francesco Schettino, bývalý kapitán výletnej lode Costa Concordia, bol v piatok večer prepustený z väzenia takmer 15 rokov po tom, ako sa loď potopila. Pri tejto nehode zahynulo 32 zo 4252 osôb na palube. V sobotu o tom informovali agentúry DPA a APA.
Loď Costa Concordia stroskotala 13. januára 2012 pri talianskom ostrove Giglio po tom, ako narazila do skál. Schettino, ktorý má v súčasnosti 64 rokov, plavidlo kormidloval príliš blízko ostrova a ešte počas evakuácie pasažierov ho opustil. V roku 2017 ho odsúdili na trest odňatia slobody v trvaní 16 rokov a jeden mesiac.
Schettino strávil viac ako deväť rokov v rímskej väznici Rebibbia. V roku 2023 na talianskom najvyššom neuspel so žiadosťou o obnovu konania. Súd pre dohľad nad výkonom trestu po dôkladnom posúdení jeho snahy o nápravu a správania sa počas pobytu vo väzbe povolil, aby si zvyšok trestu odpykal v podmienke vo forme verejnoprospešných prác.
Loď Costa Concordia stroskotala 13. januára 2012 pri talianskom ostrove Giglio po tom, ako narazila do skál. Schettino, ktorý má v súčasnosti 64 rokov, plavidlo kormidloval príliš blízko ostrova a ešte počas evakuácie pasažierov ho opustil. V roku 2017 ho odsúdili na trest odňatia slobody v trvaní 16 rokov a jeden mesiac.
Schettino strávil viac ako deväť rokov v rímskej väznici Rebibbia. V roku 2023 na talianskom najvyššom neuspel so žiadosťou o obnovu konania. Súd pre dohľad nad výkonom trestu po dôkladnom posúdení jeho snahy o nápravu a správania sa počas pobytu vo väzbe povolil, aby si zvyšok trestu odpykal v podmienke vo forme verejnoprospešných prác.