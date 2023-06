Bývalý kongresman Will Hurd oznámil prezidentskú kandidatúru

Washington 22. júna (TASR) - Bývalý člen Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Will Hurd vo štvrtok oznámil, že sa uchádza o post prezidenta USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Republikán Hurd (45) bol kongresmanom za štát Texas v rokoch 2015-2021. Predtým pracoval v Ústrednej spravodajskej službe (CIA) a patrí medzi výrazných kritikov amerického exprezidenta Donalda Trumpa.



"Potrebujeme zdravý rozum," povedal Hurd. "Verím, že Republikánska strana môže byť stranou budúcnosti, nie minulosti," dodal.



Vo videu ku svojej kampani uviedol, že duša krajiny čelí útoku. "Naši nepriatelia pripravujú plány, vytvárajú chaos a ohrozujú americký sen," povedal a pripomenul aj pašovanie drogy fentanyl na územie USA, infláciu, trestnú činnosť a bezdomovstvo v mestách. "A ak nominujeme sebeckého politika ako Donald Trump, ktorý nerešpektuje zákon a zlyhal,... tak všetci vieme, že Joe Biden opäť zvíťazí," povedal.



Tiež sa označil za čierneho koňa. Jediný spôsob, ako zvíťaziť, je podľa neho nebáť sa Trumpa a zreteľne vyjadriť odlišnú víziu.



O republikánsku nomináciu do budúcoročných prezidentských volieb sa uchádza okrem exprezidenta Trumpa, guvernér štátu Florida Ron DeSantis, bývalý viceprezident Mike Pence, senátor Tim Scott z Južnej Karolíny, bývalá guvernérka tohto štátu Nikki Haleyová, bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, exguvernér Arkansasu Asa Hutchinson, guvernér Severnej Dakoty Doug Burgum, podnikateľ Vivek Ramaswamy, moderátor Larry Elder a starosta Miami Francis Suarez.