Bývalý kostarický minister bol vydaný do USA
Sú to vôbec prví Kostaričania, ktorí boli vydaní na základe ústavných reforiem z roku 2025.
Autor TASR
San José 20. marec (TASR) - Bývalý kostarický minister pre verejnú bezpečnosť Celso Gamboa bol v piatok vydaný do Spojených štátov, kde je obvinený z obchodovania s drogami, oznámili úrady tejto krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sudca rozhodol o odovzdaní Gamboa, ktorý v minulosti pôsobil aj ako zástupca generálneho prokurátora či sudca Najvyššieho súdu, spolu s jeho údajným komplicom Edwinom Lopezom Vegom, prezývaným Pecho de Rata (Potkania hruď), americkým protidrogovým agentom po rozsiahlej bezpečnostnej operácii na medzinárodnom letisku v hlavnom mesto San José.
Sú to vôbec prví Kostaričania, ktorí boli vydaní na základe ústavných reforiem z roku 2025. Tie umožňujú extradíciu vlastných občanov do zahraničia.
„Ide o veľmi známe osobnosti,“ povedal generálny prokurátor Carlo Diaz Sanchez počas tlačovej konferencie na letisku. „Toto je historický deň,“ dodal.
Gamboa, ktorý bol ministrom pre verejnú bezpečnosť počas prezidentského obdobia Luisa Guillerma Solisa v rokoch 2014 až 2018, odletel spolu s Vegom, odsúdeným drogovým dílerom, do Texasu v eskorte agentov amerického Úradu pre kontrolu drog (DEA).
