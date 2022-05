Bývalý kráľ Carlos sa po dvoch rokoch nakrátko vráti do Španielska

Madrid 19. mája (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos sa tento týždeň na niekoľko dní vráti do vlasti po takmer dvoch rokoch pobytu v exile v Spojených arabských emirátoch (SAE). Informovala o tom v stredu večer španielska kráľovská rodina, uvádza agentúra AFP.



Juan Carlos I. bol španielskym kráľom od roku 1975 do roku 2O14, keď po sérii finančných a iných škandálov abdikoval. O šesť rokov neskôr odišiel do dobrovoľného exilu v SAE. Na tróne ho nahradil jeho syn Filip VI.



Podľa stredajšieho vyhlásenia kráľovského paláca Juan Carlos (84) pobudne v Španielsku od 19. do 23. mája. Zdržiavať sa bude prevažne v letovisku Sanxenxo, ktoré sa nachádza v Galícii na severozápade krajiny.



V posledný deň svojej návštevy sa stretne v Madride so svojím synom Filipom VI. a s ďalšími členmi kráľovskej rodiny a následne odletí naspäť do Abú Zabí, metropoly SAE, kde sa natrvalo usadil a plánuje tam aj zostať. Má však v úmysle pravidelne navštevovať svojich príbuzných a priateľov v Španielsku.



Podľa vyhlásenia paláca chce Juan Carlos "uľahčiť" svojmu synovi výkon panovníckych povinností s ohľadom na "verejné dôsledky", ktoré mali v minulosti určité udalosti z jeho súkromného života.



Voči Juanovi Carlosovi sa v Španielsku viedli až tri vyšetrovanie. Všetky však boli začiatkom marca tohto roku definitívne uzavreté bez vznesenia obvinení, čo mu umožnilo avizovaný krátky návrat do vlasti. Jedno z vyšetrovaní sa týkalo možných nezákonných provízií spojených s projektom vysokorýchlostnej železnice v Saudskej Arábii, ktorý v roku 2011 získalo španielske konzorcium.



Návštevu bývalého kráľa kritizovala krajne ľavicová strana Podemos, ktorá je súčasťou koaličnej vlády španielskeho premiéra Pedra Sáncheza.