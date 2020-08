Bývalý španielsky kráľ sa údajne nachádza v Dominikánskej republike

Madrid 4. augusta (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. (82) ktorý v pondelok oznámil, že opustí Španielsko a odíde žiť do inej krajiny, sa údajne nachádza v Dominikánskej republike. Bez uvedenia zdrojov o tom v utorok informovali španielske denníky La Vanguardia a ABC, píše agentúra Reuters.



Podľa Vanguardie odcestoval niekdajší panovník v pondelok ráno autom do Portugalska, odkiaľ sa leteckou linkou presunul do Dominikánskej republiky. Tam s rodinou plánuje zostať niekoľko týždňov, až kým si nenájde novú destináciu.



Portugalské médiá naopak v pondelok špekulovali, že sa nachádza v meste Cascais neďaleko Lisabonu, kde strávil časť svojho detstva.



Juan Carlos v liste zverejnenom v pondelok kráľovskou rodinou napísal svojmu synovi, kráľovi Filipovi VI., že "sa v tomto období rozhodol presťahovať zo Španielska". Neuviedol však, kam.



Juana Carlosa v súčasnosti vyšetruje najvyšší súd v súvislosti korupčnými aktivitami. Vyšetrovanie sa týka výstavby vysokorýchlostnej železnice medzi mestami Medina a Mekka v Saudskej Arábii, v rámci ktorej Juan Carlos údajne prijal od Saudskej Arábie úplatok vo výške 100 miliónov dolárov (85 miliónov eur).



Tieto peniaze boli údajne prevedené bez vedomia španielskych finančných úradov na švajčiarske kontá. Vyšetrovatelia uvádzajú, že Juan Carlos sa peniaze navyše pokúsil pred španielskymi úradmi skryť.



Po prepuknutí škandálu pristúpil Filip VI. v marci tohto roka k ráznym opatreniam a od svojho otca sa dištancoval.



Juan Carlos I. bol kráľom v rokoch 1975-2014. Keď v roku 2014 odovzdal moc synovi Filipovi, stratil imunitu pred trestným stíhaním.