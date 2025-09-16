< sekcia Zahraničie
Bývalý manažér skrachovaného Wirecardu žije v Moskve pod cudzím menom
Rakúšan Jan Marsalek je na zozname Interpolu a Nemeckom je hľadaný pre podozrenia z podvodu po krachu spoločnosti Wirecard v júni 2020.
Autor TASR
Viedeň 16. septembra (TASR) - Bývalý manažér skrachovanej nemeckej spoločnosti na spracovanie platieb Wirecard, ktorý je na úteku od roku 2020, žije v Moskve pod falošnou identitou, uviedol v utorok medzinárodný tím investigatívnych novinárov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Rakúšan Jan Marsalek je na zozname Interpolu a Nemeckom je hľadaný pre podozrenia z podvodu po krachu spoločnosti Wirecard v júni 2020. V čase svojho rozkvetu bola táto spoločnosť považovaná za technologický úspech Nemecka a bola zaradená do indexu blue-chip DAX frankfurtskej burzy.
Marsalek (45), ktorý pôsobil ako prevádzkový riaditeľ danej spoločnosti, „žije v Rusku, používa falošné identity a zostáva úzko spojený s režimom Vladimira Putina,“ napísal rakúsky denník Der Standard, ktorý v spolupráci s médiami Der Spiegel, ZDF, americkým kanálom PBS a ruskou platformou The Insider rekonštruoval jeho pohyb na základe dokumentov, vyšetrovaní a zachytených textových správ.
Marsalek je údajne „v službách ruskej spravodajskej agentúry FSB“, prijal novú identitu a pod menom Alexander Nelidov pôsobil na Ukrajine, založil firmy v Moskve a voľne sa pohybuje po Rusku.
V čase medzi januárom a novembrom 2024 bolo jeho telefónne číslo vysledované viac než 300-krát v blízkosti sídla ruských tajných služieb, ako aj pri bydlisku iného ruského agenta, s ktorým má Marsalek súkromný kontakt, uvádza sa v správe.
Podľa denníka Der Standard Marsalek navštívil najmenej päťkrát aj ukrajinský polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, a konfliktné oblasti na východe Ukrajiny vrátane mesta Mariupol.
AFP s odvolaním sa na citované médiá uviedla, že fotografie zobrazujúce Marsaleka v uniforme s písmenom „Z“ – symbolom podpory ruskej ofenzívy na Ukrajine – naznačujú aj jeho možnú bojovú činnosť.
Oficiálne záznamy o Nelidovovi pochádzajú z júna 2023. Ruské občianstvo údajne získal ako „Ukrajinec“ počas anexie Donbasu Ruskom. Z pátrania investigatívnych novinárov však vyplýva, že osoba menom Nelidov na Ukrajine nikdy neexistovala a nemožno ho nájsť ani na registrovanej moskovskej adrese.
Pod novou identitou Marsalek zaregistroval v Moskve dve firmy - oficiálne sa zaoberajú obchodovaním s autodielmi a poľnohospodárskymi produktmi.
Spoločnosť Wirecard skrachovala po tom, čo musela priznať, že 1,9 miliardy eur, ktoré mali byť na účtoch správcov v Ázii, v skutočnosti neexistovali.
