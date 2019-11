Britský exminister Gauke varoval pred volebným víťazstvom Johnsona

Londýn 13. novembra (TASR) - Bývalý britský minister spravodlivosti za Konzervatívnu stranu David Gauke v stredu varoval, že ak konzervatívci získajú v decembrových voľbách väčšinu, bude to mať katastrofálne následky. Nová vládna väčšina by premiérovi Borisovi Johnsonovi umožnila uskutočniť "veľmi tvrdý brexit", domnieva sa Gauke, ktorého slová citovala stanica BBC.



Exminister spravodlivosti v utorok potvrdil, že sa v nadchádzajúcich predčasných voľbách bude uchádzať o zvolenie do britského parlamentu ako nezávislý kandidát. Voličov v niektorých volebných obvodoch zároveň vyzval, aby volili opozičnú proeurópsku stranu Liberálnych demokratov.



David Gauke v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 kritizoval Johnsonových konzervatívcov za odmietanie predĺžiť prechodné obdobie, ktoré má zmierniť dopady brexitu. Počas tohto prechodného obdobia, ktoré má trvať do konca decembra 2020, majú v Británii v niektorých oblastiach stále platiť zákony EÚ. Konzervatívci plánujú počas prechodného obdobia vyrokovať s EÚ dohodu o voľnom obchode.



Bývalý minister Gauke bol v skupine poslancov, ktorých začiatkom septembra vylúčili z radov Konzervatívnej strany po tom, ako pri hlasovaní v parlamente podporili návrh opozície. Umožnili tým schválenie návrhu zákona, ktorý mal zabrániť odchod Británie z Európskej únie bez dohody.



Gauke z funkcie ministra spravodlivosti odstúpil v júli 2019 pred tým, ako bol novozvolený líder konzervatívcov Boris Johnson vymenovaný za premiéra. Vopred avizoval, že nebude môcť vykonávať svoje povinnosti, ak sa nový premiér Johnson bude usilovať o brexit bez dohody.



Britský parlament 29. októbra schválil návrh premiéra Borisa Johnsona, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020.