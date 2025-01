Bývalý izraelský minister Galant oznámil, že odchádza z parlamentu

Tel Aviv 2. januára (TASR) - Bývalý izraelský minister obrany Joav Galant, ktorého premiér Benjamin Netanjahu v novembri odvolal z funkcie, v stredu oznámil, že odstupuje z parlamentu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Netanjahu ako dôvod svojho rozhodnutia v novembri uviedol, že počas uplynulých mesiacoch sa vytratila jeho dôvera ku Galantovi v súvislosti s riadením prebiehajúcich vojenských operácií izraelskej armády. Galant aj po odvolaní z ministerskej funkcie zastával mandát poslanca izraelského parlamentu - Knesetu.



"Slúžil som štátu 35 rokov v armáde a desať rokov vo vláde a Knesete.... Sú chvíle, keď sa treba zastaviť a prehodnotiť smerovanie," uviedol Galant. Prisľúbil, že bude "plnou silou pokračovať v práci, aby sa naši unesení synovia a dcéry vrátili domov".



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informoval, že Galant naďalej zostane členom strany Likud izraelského premiéra.



Bývalý minister vojnového kabinetu Benny Ganc vyzval Galanta, aby neodchádzal z politiky. Nazval ho "odvážnym mužom" a vyhlásil, že bývalý minister obrany vykonal významnú prácu pre bezpečnosť Izraela, píše TOI.



Netanjahu a Galant sa podľa AFP nezhodli vo viacerých otázkach, najmä v otázke oslobodenia ultraortodoxných židovských mužov od vojenskej služby. Galant je zástancom povolania ultraortodoxných Židov, zatiaľ čo premiér chce, aby naďalej platila výnimka z vojenského odvodu. Nezhody medzi premiérom a bývalým ministrom obrany súviseli aj s vedením izraelskej vojny v Pásme Gazy, ktorá začala po útoku palestínskych militantov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pripomína AFP.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v novembri vydal zatýkacie rozkazy na Netanjahua, Galanta a taktiež na vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa za údajné vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v konflikte v Pásme Gazy. Izrael popiera, že by v takmer 15 mesiacov trvajúcej vojne v palestínskej enkláve páchal spomínané zločiny, píše Reuters.