Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Zahraničie

Bývalý minister zahraničných vecí podporuje povinnú vojenskú službu

.
Bývalý šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Nemecká vláda kancelára Friedricha Merza sa zaviazala usilovať o dobrovoľnú vojenskú službu ako súčasť koaličnej dohody medzi sociálnou demokraciou a kresťanskými demokratmi.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 23. augusta (TASR) - Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzval na obnovenie povinnej vojenskej služby v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Európe. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Nemecko musí obnoviť povinnú vojenskú službu. Inak nebudeme schopní premeniť Bundeswehr späť na teritoriálnu armádu s dostatočnými zálohami,“ uviedol Gabriel v sobotnom komentári novín Tagesspiegel.

Nemecko pozastavilo brannú povinnosť v roku 2011, ale zostáva zakotvená v nemeckej de facto ústave (Základnom zákone) a môže byť znovu zavedená jednoduchou väčšinou v parlamente. Gabriel viedol sociálnu demokraciu v rokoch 2009 až 2017 a podľa neho debata o brannej povinnosti podčiarkuje meniacu sa povahu globálnej bezpečnosti.

Žijeme vo svete, kde sú obranné schopnosti a odstrašovanie predpokladmi mieru,“ dodal s tým, že silná armáda nie je určená na vojnu, ale na jej predchádzanie.

Nemecká vláda kancelára Friedricha Merza sa zaviazala usilovať o dobrovoľnú vojenskú službu ako súčasť koaličnej dohody medzi sociálnou demokraciou a kresťanskými demokratmi.

Koncom tohto mesiaca sa očakáva, že nemecká vláda bude hlasovať o návrhu zákona o novej vojenskej službe, ktorý pripravil minister obrany Boris Pistorius. Ak bude schválený, jeho účinnosť by sa mohla začať začiatkom roka 2026.

Pistorius zdôraznil, že sa zameria na dobrovoľnú účasť a finančné stimuly. Zdôraznil, že dobrovoľný charakter služby sa uplatní iba vtedy, ak bude postačovať na uspokojenie personálnych potrieb Bundeswehru.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb