Bývalý moskovský rabín: Židia by mali opustiť Rusko, kým môžu

Moskva/Londýn 30. decembra (TASR) - Bývalý hlavný moskovský rabín Pinchas Goldschmidt, ktorý žije v exile, povedal, že Židia by mali opustiť Rusko, kým ešte môžu – prv než sa stanú obetnými baránkami utrpenia spôsobeného vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The Guardian.



Ruská vláda sa podľa Goldschmidta vždy, keď bol politický systém v krajine v nebezpečenstve, usilovala presunúť hnev a nespokojnosť davov na židovskú komunitu. "Pozorovali sme to v cárskych časoch i na konci stalinistického režimu," povedal pre The Guardian rabín.



V období, keď sa Rusko vracia k novému typu Sovietskeho zväzu, je podľa neho pozorovateľný nárast antisemitizmu. "Preto som presvedčený, že najlepšia možnosť pre ruských Židov je odísť," dodal.



Goldschmidt v júli odstúpil z postu hlavného moskovského rabína a opustil Rusko po tom, ako odmietol podporiť ruskú inváziu na Ukrajinu, píše The Guardian.



"Na vedúce osobnosti komunity bol vyvíjaný nátlak, aby podporili vojnu, a ja som to odmietol urobiť. Odstúpil som, pretože pokračovanie v pozícii hlavného rabína Moskvy by bolo problémom pre komunitu z dôvodu represívnych opatrení voči disidentom," dodal.



V Ruskej federácii, ktorá má približne 145 miliónov obyvateľov, v súčasnosti žije len približne 165.000 Židov, píše The Guardian. Denník pripomína výsledky sčítania obyvateľstva z roku 1926, podľa ktorého žilo v Sovietskom zväze 2,672 milióna Židov – z nich 59 percent na Ukrajine.



Goldschmidt vyjadril presvedčenie, že od začiatku ukrajinskej vojny 25–3O percent Židov v Rusku krajinu opustilo alebo to plánujú, hoci je z Moskvy k dispozícii menej letov a ceny leteniek do Tel Avivu sa zvýšili štvornásobne na približne 2000 dolárov.



Aj Ukrajinu podľa jeho slov opustila veľká časť tamojšej židovskej komunity, a títo ľudia sú dnes utečencami v Nemecku, Rakúsku a Rumunsku.



Ruská vláda v júli zatvorila ruskú pobočku Židovskej agentúry, ktorá má na starosti prisťahovalectvo do Izraela.



Goldschmidt povedal, že v Rusku existuje časť spoločnosti pozostávajúca z tvorivej triedy lídrov v oblasti kultúry a obchodu, intelektuálov a umelcov. Veľká časť z nich podľa neho možno už Rusko opustila, čo na ruskú spoločnosť má a bude mať negatívne následky.



Z Ruska podľa celkových odhadov od začiatku invázie odišlo približne 200.000 Rusov, píše The Guardian. Exodus sa ešte zintenzívnil po tom, keď bola v septembri vyhlásená čiastočná mobilizácia.