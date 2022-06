Bývalý nacistický dozorca trvá na svojej nevine

Brandenburg an der Havel 27. júna (TASR) - Bývalý dozorca v nacistickom koncentračnom tábore Josef Schütz v pondelok pred súdom znovu poprel, že by sa počas holokaustu podieľal na páchaní vojnových zločinov. Verdikt 101-ročným obžalovaným bude vynesený v utorok. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Schütz je podľa AFP najstaršou osobou, ktorú súdia za nacistické zločiny spáchané počas druhej svetovej vojny. Bývalý dozorca je obvinený z toho, že je ako bývalý dozorca v koncentračnom tábore spoluzodpovedný za zavraždenie 3518 väzňov, ku ktorým došlo v rokoch 1942 až 1945.



Dôchodca, ktorý v súčasnosti žije v Brandenbursku, počas celého procesu tvrdil, že je nevinný, pretože "absolútne nič" neurobil a o hrozných zločinoch páchaných v koncentračnom tábore vraj nevedel. Popiera aj to, že by v Sachsenhausene vôbec pracoval, hoci obžaloba predložila početné dokumenty dokazujúce opak.



"Neviem, prečo som tu," vyhlásil Schütz pred súdom sediac na invalidnom vozíku, pričom trval na tom, že so zverstvami páchanými v tábore nemal nič spoločné.



Prokuratúra tvrdí, že Schütz sa svojím pôsobením v úlohe dozorcu v koncentračnom tábore "vedome a dobrovoľne" podieľal na tam páchaných zločinoch a požaduje, aby bol potrestaný päťročným pobytom za mrežami.



Obhajoba poukazuje na to, že neexistujú dôkazy, že by sa Josef Schütz aktívne spolupodieľal na konkrétnych vraždách väzňov. Žiada preto súd, aby ho zbavil všetkých obvinení.



"Už v roku 1973 o ňom vyšetrovatelia mali informácie a nepodnikali voči nemu žiadne kroky. V tom čase ešte mohli byť vypočutí svedkovia, ktorí sú však teraz mŕtvi alebo už nemôžu hovoriť," povedal obhajca Stefan Waterkamp.