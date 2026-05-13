Bývalý námestník ruského ministra je podozrivý z podvodu
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Ruská polícia vydala zatykač na bývalého vysokopostaveného úradníka ministerstva prírodných zdrojov a životného prostredia, ktorý údajne minulý mesiac utiekol do USA. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times a agentúry TASS.
Denis Bucajev dobrovoľne odstúpil z funkcie námestníka ministra 23. apríla počas vyšetrovania podvodu spáchaného ľuďmi z jeho blízkeho okolia. Exilová spravodajská agentúra Mediazona v utorok večer informovala, že Bucajevovo meno sa objavilo v databáze hľadaných osôb ruského ministerstva vnútra bez uvedenia dôvodu jeho obvinenia.
Zdroje z orgánov činných v trestnom konaní v stredu pre TASS uviedli, že Bucajev je podozrivý z účasti na rozsiahlom podvode v spoločnosti Ruský environmentálny operátor (REO).
Pre podozrenie zo sprenevery verejných prostriedkov umiestnili bývalú vrcholovú manažérku REO Jekaterinu Stepkinovú do domáceho väzenia a druhý manažér Maxim Ščerbakov dostal zákaz vykonávať určité činnosti.
REO je vládou financovaný podnik založený v januári 2019 na presadzovanie vládnych reforiem v oblasti nakladania s odpadom. Pred odchodom na ministerstvo vlani v marci v ňom Bucajev pôsobil ako generálny riaditeľ.
