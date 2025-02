Bývalý nemecký spolkový kancelár Schröder je v nemocnici pre vyhorenie

Berlín 4. februára (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý v posledných rokoch čelil silnej kritike za svoje vzťahy s Ruskom, je hospitalizovaný s diagnózou "vážne emocionálne vyhorenie". V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA, ktorá sa odvolala na politikovho právnika Hansa-Petera Hubera a vyhlásenie jeho ošetrujúceho lekára určené pre parlamentný výbor, uvádza TASR.



Vo svojej správe lekár píše, že 80-ročný Schröder trpí "ťažkým syndrómom vyhorenia s typickými znakmi hlbokého vyčerpania a nedostatku energie". Má tiež "ťažkosti so sústredením a problémy s pamäťou, ako aj poruchy spánku".



Lekár píše aj o "zníženej emocionálnej stabilite bývalého kancelára". Preto "v dohľadnej dobe nebude schopný zvládnuť fyzickú a psychickú záťaž v podobe dlhého – najmä verejného – výsluchu vyšetrovacou komisiou," citovala z lekárskej správy agentúra AP.



Schröder bol v lete 2024 parlamentnou vyšetrovacou komisiou v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko predvolaný na výsluch v súvislosti s vyšetrovaním činnosti Nadácie MV pre ochranu klímy a životného prostredia a výstavbou plynovodu Nord Stream 2. Vypočúvanie sa malo konať v polovici januára, ale pre Schröderov zhoršujúci sa zdravotný stav bolo zrušené.



Nadácia na ochranu klímy a životného prostredia bola založená v januári 2021 za účasti spoločnosti Nord Stream 2 AG. Medzi jej cieľmi bolo prispieť k výstavbe plynovodu Nord Stream 2. Kritici však označili nadáciu za podvod a tvrdili, že bola založená výlučne na obchádzanie amerických sankcií pri dokončovaní plynovodu Nord Stream na nemeckom území.



Ako pripomenula stanica Deutsche Welle, za vytvorenie nadácie lobovali predstavitelia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na čele so Schröderom. Nord Stream 2 nikdy nebol uvedený do prevádzky a v septembri 2022 bol poškodený pri podvodných výbuchoch v Baltskom mori.



Gerhard Schröder bol nemeckým spolkovým kancelárom v rokoch 1998 až 2005. Po odchode z funkcie viedol predstavenstvo prevádzkovateľa projektu Nord Stream. Od septembra 2017 do mája 2022 bol predsedom predstavenstva ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť.



Pre Schröderove kontakty s ruskými štátnymi energetickými spoločnosťami a jeho neochotu dištancovať sa od ruského prezidenta Vladimira Putina, keď Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, došlo k jeho odcudzeniu sa od nemeckého politického establishmentu.