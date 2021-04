Bývalý Netanjahuov spojenec Bennett navrhol za premiéra samého seba

Jeruzalem 5. apríla (TASR) - Izraelský pravicový politik Naftali Bennett navrhol za nového predsedu vlády samého seba. Podľa agentúry AP tento krok Bennetta - bývalého spojenca premiéra Benjamina Netanjahua - ešte viac skomplikuje snahy o vytvorenie nového kabinetu v situácii povolebného politického patu.



Prezident Reuven Rivlin odštartoval v pondelok ráno, dva týždne po voľbách, konzultácie s lídrami politických strán o zostavení novej koaličnej vlády. Bennettov návrh zaznel práve počas konzultácií s hlavou štátu.



Ako prvú absolvoval prezident schôdzku s predstaviteľmi najsilnejšej strany Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua. V priebehu dňa sa hlava štátu stretne so zástupcami všetkých 13 strán a hnutí, ktoré majú zastúpenie v novozvolenom Knesete.



Každé zo zoskupení by malo navrhnúť kandidáta, ktorý by sa mal pokúsiť o zostavenie nového kabinetu. Prezident v stredu na základe výsledkov konzultácií oznámi, ktorého straníckeho lídra poverí vedením koaličných rozhovorov.



Naftali Bennett, líder novej strany Jamina, sa snaží profitovať zo skutočnosti, že ani jeden z hlavných politických blokov - spojenci premiéra Netanjahua ani jeho odporcovia - nezískal vo voľbách väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Pozorovatelia preto očakávajú, že rokovania o novom kabinete budú veľmi náročné, a možno aj neúspešné, čo by viedlo k vypísaniu ďalších volieb, už piatich v priebehu viac ako dvoch rokov.



Bennett preto podľa AP navrhol za nového premiéra samého seba, hoci jeho strana má v novom Knesete len sedem kresiel. Dúfa, že by sa mohol stať konsenzuálnym kandidátom, ktorý preklenie hlboké rozpory medzi oboma hlavnými tábormi.



Pomyselným "jazýčkom na váhach" pri zostavovaní novej vlády by sa tento raz bezprecedentne mohla stať aj konzervatívna strana Raam zastupujúca záujmy izraelských Arabov. Tá má síce v novom parlamente len štyri kreslá, ale žiaden z táborov zrejme nedokáže sformovať koalíciu bez jej podpory.