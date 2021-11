Bývalý novinár Zemmour chce v utorok ohlásiť prezidentskú kandidatúru

Paríž 30. novembra (TASR) - Francúzsky kontroverzný bývalý novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Éric Zemmour by mal v utorok oficiálne ohlásiť svoj úmysel kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z jeho okolia.



"Oznam bude odvysielaný na našich sociálnych sieťach" v utorok okolo poludnia, predtým ako Zemmour vystúpi s prejavom v televízii TF1, uviedol zmienený zdroj.



Niektorí členovia Zemmourovho najužšieho kruhu začali používať hashtag #Zemmourcandidat (kandidát Zemmour), všíma si AFP.



Zemmour doteraz kandidatúru oficiálne neoznámil. Niektoré prieskumy verejnej mienky naznačovali, že sa mohol stať potenciálnym vyzývateľom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v druhom kole prezidentských volieb. Najnovšie prieskumy však naznačujú, že jeho podpora začína slabnúť v prospech tradičnej prezidentskej kandidátky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej.



Zemmour by mal prvý míting svojej oficiálnej predvolebnej kampane zorganizovať v nedeľu ráno v Paríži. Antifašisti a odbory už ohlásili, že plánujú proti tomu protestovať.



Už predtým sa objavili špekulácie, že Zemmour oznámi svoju kandidatúru ešte skôr, ako 5. decembra vystúpi v Paríži.



S oznámením svojej kandidatúry otáľa aj Macron, ale vo všeobecnosti sa očakáva, že tak urobí najneskôr začiatkom budúceho roka, píše AFP.



Zemmour (63) sa preslávil knihami, v ktorých kritizuje migráciu moslimov do Európy, radikálnymi komentármi pre denník Le Figaro i tým, že bol podmienečne odsúdený za šírenie náboženskej nenávisti. Kritizuje aj hnutie za práva komunity LGBT+ a nedávno sa prezentoval názorom, že deti vo Francúzsku by mali mať francúzske mená.



Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v apríli 2022.