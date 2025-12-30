< sekcia Zahraničie
Bývalý opozičný starosta Jaroslavľa si odpykal trest za korupciu
Urlašov bol v minulosti členom vládnej strany Jednotné Rusko, opustil ju po havárii lietadla s miestnym hokejovým tímom Lokomotiv.
Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Bývalého opozičného starostu stredoruského mesta Jaroslavľ prepustili v utorok z väzenia po odpykaní si viac ako desaťročného väzenia za korupciu. Jevgenij Urlašov a jeho podporovatelia odsúdenie považovali za politicky motivované. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
Urlašova zatkli v roku 2013 krátko po tom, čo oznámil plány kandidovať na guvernéra Jaroslavlianskej oblasti. V tom čase bol jediným opozičným starostom veľkého ruského mesta, kde v roku 2012 s drvivou prevahou porazil kandidáta vládnucej strany Jednotné Rusko.
„Chcem urobiť niečo užitočné pre svoju krajinu a tomu plánujem venovať zvyšok svojho života,“ povedal Urlašov po prepustení z väzenia. „Nie malými skutkami, ale veľkými skutkami. Malé skutky ma nezaujímajú,“ dodal.
Urlašov bol v minulosti členom vládnej strany Jednotné Rusko, opustil ju po havárii lietadla s miestnym hokejovým tímom Lokomotiv. Kritizoval oficiálne závery vyšetrovania, podľa ktorých tragédiu spôsobili chyby dvojice pilotov. Pri havárii zahynulo 44 ľudí vrátane Slováka Pavla Demitru.
V roku 2016 odsúdili Urlašova na 12,5 roka väzenia s maximálnym stupňom stráženia a pokutu 60 miliónov rubľov (asi 760.000 dolárov). Súd ho uznal za vinného z prijatia úplatku 17 miliónov rubľov (228.000 eur) od miestneho podnikateľa.
Ľudskoprávna skupina Memorial označila Urlašova za politického väzňa. Na gubernátora Jaroslavlianskej oblasti plánoval kandidovať pod heslom „Proti podvodníkom a zlodejom“, ktoré spopularizoval zosnulý opozičný aktivista Alexej Navaľnyj.
Urlašova zatkli v roku 2013 krátko po tom, čo oznámil plány kandidovať na guvernéra Jaroslavlianskej oblasti. V tom čase bol jediným opozičným starostom veľkého ruského mesta, kde v roku 2012 s drvivou prevahou porazil kandidáta vládnucej strany Jednotné Rusko.
„Chcem urobiť niečo užitočné pre svoju krajinu a tomu plánujem venovať zvyšok svojho života,“ povedal Urlašov po prepustení z väzenia. „Nie malými skutkami, ale veľkými skutkami. Malé skutky ma nezaujímajú,“ dodal.
Urlašov bol v minulosti členom vládnej strany Jednotné Rusko, opustil ju po havárii lietadla s miestnym hokejovým tímom Lokomotiv. Kritizoval oficiálne závery vyšetrovania, podľa ktorých tragédiu spôsobili chyby dvojice pilotov. Pri havárii zahynulo 44 ľudí vrátane Slováka Pavla Demitru.
V roku 2016 odsúdili Urlašova na 12,5 roka väzenia s maximálnym stupňom stráženia a pokutu 60 miliónov rubľov (asi 760.000 dolárov). Súd ho uznal za vinného z prijatia úplatku 17 miliónov rubľov (228.000 eur) od miestneho podnikateľa.
Ľudskoprávna skupina Memorial označila Urlašova za politického väzňa. Na gubernátora Jaroslavlianskej oblasti plánoval kandidovať pod heslom „Proti podvodníkom a zlodejom“, ktoré spopularizoval zosnulý opozičný aktivista Alexej Navaľnyj.