Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Zahraničie

Bývalý peruánsky minister zomrel vo väzenskej nemocnici v Brazílii

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Bývalý minister bol na úteku odkedy ho v roku 2015 odsúdil albánsky súd za finančný podvod.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brazília 2. februára (TASR) - Bývalý peruánsky minister zahraničných vecí Augusto Blacker Miller zomrel minulý mesiac vo väzenskej nemocnici v Brazílii, oznámili v pondelok úrady. Millera v decembri zadržala brazílska polícia na základe medzinárodného zatykača, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Niekdajší minister zahraničných vecí zomrel vo veku 80 rokov v piatok 23. januára vo väzenskej nemocnici Hamilton Agostinho v zariadení Gericinó v Riu de Janeiro na zlyhanie pľúc a srdca, oznámili úrady.

Miller bol šéfom rezortu diplomacie počas vlády prezidenta Alberta Fujimoriho v 90. rokoch 20. storočia. Bývalý minister bol na úteku odkedy ho v roku 2015 odsúdil albánsky súd za finančný podvod. Na základe medzinárodného zatykača ho v decembri zatkla brazílska polícia.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov