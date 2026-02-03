< sekcia Zahraničie
Bývalý peruánsky minister zomrel vo väzenskej nemocnici v Brazílii
Bývalý minister bol na úteku odkedy ho v roku 2015 odsúdil albánsky súd za finančný podvod.
Autor TASR
Brazília 2. februára (TASR) - Bývalý peruánsky minister zahraničných vecí Augusto Blacker Miller zomrel minulý mesiac vo väzenskej nemocnici v Brazílii, oznámili v pondelok úrady. Millera v decembri zadržala brazílska polícia na základe medzinárodného zatykača, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Niekdajší minister zahraničných vecí zomrel vo veku 80 rokov v piatok 23. januára vo väzenskej nemocnici Hamilton Agostinho v zariadení Gericinó v Riu de Janeiro na zlyhanie pľúc a srdca, oznámili úrady.
Miller bol šéfom rezortu diplomacie počas vlády prezidenta Alberta Fujimoriho v 90. rokoch 20. storočia. Bývalý minister bol na úteku odkedy ho v roku 2015 odsúdil albánsky súd za finančný podvod. Na základe medzinárodného zatykača ho v decembri zatkla brazílska polícia.
