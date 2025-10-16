Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bývalý poradca Mikea Pencea sa stal veľvyslancom USA v Poľsku

Nový veľvyslanec je židovského vierovyznania a je známy ako konzervatívny pravicový publicista a rozhlasový komentátor.

Autor TASR
Washington/Varšava 16. októbra (TASR) - Bývalý poradca amerického viceprezidenta Mikea Pencea Thomas Rose zložil v utorok vo Washingtone prísahu a stal sa novým veľvyslancom Spojených štátov v Poľsku. Roseovu nomináciu potvrdil americký Senát minulý týždeň. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a ambasády USA vo Varšave.

Blahoželáme veľvyslancovi Roseovi, ktorý sa teraz pripravuje na zastupovanie prezidenta USA pri posilňovaní americko-poľského spojenectva s jedným z našich najbližších a najdôveryhodnejších partnerov,“ uviedlo veľvyslanectvo USA na sociálnej sieti X.

Rose, ktorého prezident Donald Trump nominoval na post vo februári, získal v septembri podporu senátneho výboru pre zahraničné vzťahy. Jeho kandidatúra bola predmetom dvoch hlasovaní, keďže prvé z nich museli pre formálne nedostatky zopakovať.

Nový veľvyslanec je židovského vierovyznania a je známy ako konzervatívny pravicový publicista a rozhlasový komentátor. V minulosti pôsobil ako poradca bývalého viceprezidenta Mikea Pencea a je známy svojimi proizraelskými postojmi.

V rokoch 1997 až 2005 bol vydavateľom a šéfredaktorom denníka Jerusalem Post. Predtým pracoval v administratíve štátu Indiana, odkiaľ pochádza, a v 80. rokoch bol novinárom japonskej televízie. Je autorom knihy Big Miracle (Veľký zázrak) o záchrane veľrýb spod arktického ľadu, ktorá sa v roku 2012 dočkala filmového spracovania.

Počas vypočutia pred senátnym výborom v júli Rose opakovane označil Poľsko za vzorového spojenca. Vyhlásil, že sa bude usilovať o zlepšenie vzťahov medzi Poľskom a Izraelom a že Poľsko je podľa neho v Izraeli nespravodlivo obviňované zo spoluzodpovednosti za holokaust. Dodal, že má dobré vzťahy s vládou Donalda Tuska aj s opozičným Právom a spravodlivosťou (PiS), a prisľúbil, že nebude uprednostňovať žiadnu zo strán poľskej politiky.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
