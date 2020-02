Bývalý pražský imám dostal za financovanie terorizmu 10 rokov

Praha 28. februára (TASR) - Za členstvo v teroristickej skupine a financovanie terorizmu dostal v piatok na pražskom mestskom súde bývalý pražský imám Samer Shehadeh trest odňatia slobody desať rokov. Informoval o tom český spravodajský server Novinky.cz.



Jeho brat Omar dostal trest 11 rokov väzenia a Omarova manželka Fatima Hudková trest šesť rokov za mrežami. Samer sa k svojmu činu priznal so slovami, že je na svoj čin hrdý. Omar Shehadeh a Fatima Hudková sa zdržiavajú v zahraničí a boli odsúdení ako zločinci na úteku.



"Chcela by som pánovi obžalovanému pripomenúť, že práve vďaka demokratickým zákonom mal aj on u nás zaručenú slobodu náboženského vyznania a mohol tu svoju vieru praktizovať," vyhlásila v piatok v Prahe na súde sudkyňa Kateřina Radkovská. "Obžalovaný bohužiaľ zvolil radikálnu cestu netolerancie voči ľuďom iného vierovyznania alebo bez vyznania," dodala.



"Trest zrejme nepovedie k jeho náprave, pretože sa konania dopúšťal na základe silného vnútorného presvedčenia," konštatovala sudkyňa.



Štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) Shehadeha, jeho brata a švagrinú v novembri 2019 obžalovalo z členstva v teroristickej organizácii a z podporovania terorizmu. Imám v januári na súde vo svojej výpovedi priznal, že financoval výzbroj dvoch bojovníkov v Sýrii a je na to patrične hrdý. Jedným z bojovníkov bol jeho brat.



Shehadeh a jeho brat sa podľa Noviniek.cz narodili v Prahe. Obžalovaný imám Českú republiku opustil v roku 2017. V roku 2018 ho zadržali v Jordánsku a previezli naspäť do ČR.