Bývalý pražský imám sa priznal k financovaniu islamských bojovníkov

Praha 7. januára (TASR) - Bývalý pražský imám Samer Shehadeh, obžalovaný z podporovania terorizmu, sa v utorok pred súdom priznal, že financoval islamských bojovníkov. Informuje o tom spravodajský server Novinky.cz.



Štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) Shehadeha, jeho brata a švagrinú v novembri 2019 obžalovalo z členstva v teroristickej organizácii a z podporovania terorizmu. Hrozí im trest odňatia slobody v dĺžke 5-15 rokov.



Pojednávanie so Shehadehom sa začalo v utorok v Prahe. Ďalší dvaja obvinení sa zdržiavajú v zahraničí a je na nich vydaný zatýkací rozkaz.



Imám vo svojej utorkovej výpovedi priznal, že financoval výzbroj dvoch bojovníkov v Sýrii a je na to patrične hrdý. Jedným z bojovníkov bol jeho brat.



"Financoval som týchto dvoch mužov, teda výbavu bojovníkov, čo zahŕňa aj zbraň," povedal Shehadeh a dodal, peniaze mal zo svojich vlastných zdrojov a zo zbierky medzi moslimami v Českej republike. Moslimom však tvrdil, že zbierka je určená na pomoc zraneným.



Vládu v Sýrii Shehadeh podľa svojich slov nepovažuje za zákonnú, pretože sa neriadi právom šaría a umučila množstvo ľudí. Zároveň uviedol, že odsudzuje ideológiu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Shehadeh a jeho brat sa podľa Noviniek.cz narodili v Prahe. Obžalovaný imám Českú republiku opustil v roku 2017. V roku 2018 ho zadržali v Jordánku a previezli naspäť do ČR.