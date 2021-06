Bývalý predseda Snemovne Bercow sa stal členom Labouristickej strany

Londýn 20. júna (TASR) - Bývalý predseda Dolnej snemovne britského parlamentu a niekdajší konzervatívny poslanec John Bercow sa stal členom Labouristickej strany, informovala v sobotu spravodajská stanica Sky News.



Konzervatívna strana je pod vedením britského premiéra Borisa Johnsona "reakcionárska, populistická, nacionalistická a niekedy aj xenofóbna," uviedol Bercow o strane, ku ktorej kedysi patril.



"Motivuje ma podpora rovnosti, sociálnej spravodlivosti a internacionalizmu. To je značka Labouristickej strany," povedal Bercow britskému denníku The Observer.



"Dospel som k záveru, že túto vládu treba nahradiť ... Realita je taká, že tento cieľ môže dosiahnuť len Labouristická strana," priblížil bývalý predseda Snemovne.



Bercow bol poslancom za Konzervatívnu stranu od roku 1997 do 2009, keď bol zvolený za šéfa Snemovne. Túto funkciu zastával až do roku 2019. Počas svojho funkčného obdobia čelil obvineniam zo šikany svojich podriadených, ktoré však vždy odmietal, pripomína Sky News.



Podporovatelia brexitu šéfovi Snemovne Bercowovi vyčítali najmä to, že nie je nestranný a svojimi rozhodnutiami o tom, čo povolí a o čom dá hlasovať, podporuje odporcov vystúpenia Británie z Európskej únie.