Bývalý premiér Davutoglu založil stranu, ktorá môže oslabiť AKP

Ankara 12. decembra (TASR) - Bývalý turecký premiér Ahmet Davutoglu založil vo štvrtok novú politickú stranu, informovala agentúra AP. Tento krok predstavuje výzvu pre vládnucu stranu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Davutoglu podal na ministerstve vnútra oficiálnu žiadosť o zaregistrovanie svojej Strany budúcnosti. Vytvorenie strany by mal oznámiť v piatok na tlačovej konferencii.



Je to prvá z dvoch "odštiepeneckých" strán, ktorých vznik avizovali bývalí spojenci Erdogana v súvislosti so správami o nespokojnosti vo vládnucej Strane spravodlivosti a rozvoja (AKP). Jedným z dôvodov bol aj Erdoganov autoritatívny spôsob vládnutia.



Plány založiť novú stranu oznámil aj bývalý vicepremiér Ali Babacan.



Dve novovzniknuté strany môžu podľa AP pritiahnuť voličov, ktorí stratili dôveru v AKP. Strana AKP prišla v marcových komunálnych voľbách o posty starostov v Istanbule aj v hlavnom meste Ankara. Erdoganova vláda čelí hospodárskemu úpadku a vysokej nezamestnanosti.



Davutoglova strana mala pred založením podľa prieskumov podporu na úrovni 3,4 percenta a Babacanova strana takmer osem percent.



Erdogan minulý týždeň Davutogla, Babacana a ďalších bývalých spojencov obvinil zo sprenevery v súvislosti so štátnou bankou Halkbank. Davutoglu zase parlament vyzval, aby začal vyšetrovanie v súvislosti s majetkom Erdogana, jeho rodiny a bývalých aj súčasných vysokých štátnych predstaviteľov vrátane seba.



Davutoglu bol pôvodne Erdoganovým blízkym poradcom, následne šéfom tureckej diplomacie a v rokoch 2014-16 stál na čele vlády. V septembri 2019 oznámil, že vystúpil z vládnucej strany AKP a plánuje založiť nové politické hnutie. Strana niekoľko dní predtým spustila proces jeho vylúčenia zo svojich radov pre porušenie disciplíny.