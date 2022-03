Bývalý premiér Netanjahu mal pozitívny test na nový koronavírus

Tel Aviv 9. marca (TASR) - Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu (72) mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. V stredu to potvrdil jeho hovorca s tým, že niekdajší šéf vlády sa cíti dobre a riadi sa platnými protipandemickými nariadeniami. Informovali o tom noviny The Times of Israel.



Netanjahuovi zaželali na sociálnych sieťach skoré uzdravenie viacerí politici vrátane súčasného predsedu vlády Naftaliho Bennetta.



V Izraeli, ktorý má približne 9,4 milióna obyvateľov, počet ľudí infikovaných koronavírusom naďalej klesá, píše agentúra DPA. Izraelské ministerstvo zdravotníctva hlásilo v stredu 6668 nových prípadov nákazy za uplynulých 24 hodín.



V marci došlo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Po prvý raz od vypuknutia pandémie môžu napríklad na územie židovského štátu vstúpiť bez osobitného povolenia aj nezaočkovaní turisti, ktorí nemusia ísť do karantény.