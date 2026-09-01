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Bývalý premiér Starmer sa vzdá poslaneckého mandátu
Starmer bol lídrom Labouristickej strany od roku 2020.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Bývalý britský premiér Keir Starmer sa vzdá svojho poslaneckého mandátu za londýnsky obvod Holborn and St Pancras. V utorok o tom s odvolaním na bývalého šéfa britskej vlády informovali noviny Camden New Journal, píše TASR.
„Teraz sa budem venovať iným veciam, a to medzinárodným záležitostiam, obrane, bezpečnosti, obchodu a technológiám v rýchlo sa meniacom svete,“ citoval denník Starmera. „Budem tiež bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; táto téma je pre mňa nesmierne dôležitá. S touto prácou som začal ešte predtým, ako som sa stal poslancom, a chcem v nej pokračovať,“ dodal.
Kedy sa v obvode Holborn and St Pancras uskutočnia doplňujúce voľby po Starmerovej rezignácii, nateraz nie je jasné.
Starmer bol lídrom Labouristickej strany od roku 2020. O štyri roky neskôr v parlamentných voľbách priviedol stranu k najlepšiemu výsledku v modernej histórii. Popularita predsedu vlády však odvtedy postupne klesala v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Po tom, čo jeho strana neuspela v májových komunálnych voľbách, podal Starmer demisiu a vo funkcii lídra strany a šéfa vlády ho nahradil bývalý starosta Veľkého Manchestra Andy Burnham.
„Teraz sa budem venovať iným veciam, a to medzinárodným záležitostiam, obrane, bezpečnosti, obchodu a technológiám v rýchlo sa meniacom svete,“ citoval denník Starmera. „Budem tiež bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách; táto téma je pre mňa nesmierne dôležitá. S touto prácou som začal ešte predtým, ako som sa stal poslancom, a chcem v nej pokračovať,“ dodal.
Kedy sa v obvode Holborn and St Pancras uskutočnia doplňujúce voľby po Starmerovej rezignácii, nateraz nie je jasné.
Starmer bol lídrom Labouristickej strany od roku 2020. O štyri roky neskôr v parlamentných voľbách priviedol stranu k najlepšiemu výsledku v modernej histórii. Popularita predsedu vlády však odvtedy postupne klesala v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Po tom, čo jeho strana neuspela v májových komunálnych voľbách, podal Starmer demisiu a vo funkcii lídra strany a šéfa vlády ho nahradil bývalý starosta Veľkého Manchestra Andy Burnham.