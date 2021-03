Bývalý prezident Trump vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať proti covidu

Washington 17. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok znova vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať proti novému koronavírusu. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



Trump v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News povedal, že očkovanie odporúča "mnohým ľuďom, ktorí (vakcínu) nechcú dostať, ako aj pre mnohých, čo ho volili". Dodal, že ľudia sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa nechajú zaočkovať alebo nie.



"Máme naše slobody a musíme podľa nich žiť, a ja s tým súhlasím. Ale je to skvelá vakcína. Je to bezpečná vakcína a je to niečo, čo funguje," vyhlásil.



Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu verejnej mienky tlačovej agentúry AP a chicagského sociologického inštitútu NORC, až 42 percent republikánskych voličov uviedlo, že sa pravdepodobne alebo určite nedá zaočkovať proti koronavírusu. Vakcínu v prieskume odmietlo len 17 percent demokratických voličov.



Trump, ktorý v minulosti popieral nebezpečenstvo nákazy koronavírusom, svoj postoj neskôr pozmenil a očkovanie obhajoval už i koncom februára na výročnej konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC) vo floridskom meste Orlando. Všetkých ľudí vtedy vyzval, aby sa dali zaočkovať.



Trump sa ešte počas výkonu funkcie dal spolu so svojou manželkou Melaniou zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Podľa dostupných informácií Trumpovci dostali prvú dávku niekedy začiatkom roka, keďže Donaldovi Trumpovi mandát oficiálne vypršal 20. januára. Druhou dávkou bol bývalý prezidentský pár zaočkovaný na Floride po odchode z Bieleho domu.