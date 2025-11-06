< sekcia Zahraničie
Bývalý prezident Zeman podstúpil operáciu, je v stabilizovanom stave
Zeman bol prednedávnom hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu, ktorý sa mu vytvoril na chrbte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 6. novembra (TASR) - Bývalý český prezident Miloš Zeman v stredu v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole podstúpil zákrok týkajúci sa tráviaceho traktu. Na sociálnej sieti X o tom informoval riaditeľ nakladateľstva Olympia a Zemanov blízky spolupracovník Luboš Procházka, ktorý sa odvolal na exprezidentovu manželku Ivanu. TASR o tom píše na základe správ portálov Novinky.cz a CNN Prima News.
„Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal tráviaceho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií. Teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre. V starostlivosti lekárov zostane aj v nasledujúcich dňoch,“ uviedla podľa Procházku Ivana Zemanová. Bývalého českého prezidenta hospitalizovali v nemocnici ešte v pondelok.
Zeman bol prednedávnom hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu, ktorý sa mu vytvoril na chrbte. Z dôvodu následnej rekonvalescencie sa nezúčastnil ani na odovzdávaní štátnych vyznamenaní 28. októbra na Pražskom hrade.
Počas svojich desiatich rokoch vo funkcii prezidenta skončil v nemocnici niekoľkokrát. Vo veľmi vážnom stave bol po parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi, keď v pražskej nemocnici strávil 48 dní. Vlani absolvoval operáciu kvôli nedokrvenej nohe spôsobenú krvnou zrazeninou a v nemocnici strávil 20 dní.
„Miloš je po zákroku, ktorý sa týkal tráviaceho traktu. Dôležité je, že všetko prebehlo bez komplikácií. Teraz je v stabilizovanom stave, cíti sa dobre. V starostlivosti lekárov zostane aj v nasledujúcich dňoch,“ uviedla podľa Procházku Ivana Zemanová. Bývalého českého prezidenta hospitalizovali v nemocnici ešte v pondelok.
Zeman bol prednedávnom hospitalizovaný pre akútnu operáciu abscesu, ktorý sa mu vytvoril na chrbte. Z dôvodu následnej rekonvalescencie sa nezúčastnil ani na odovzdávaní štátnych vyznamenaní 28. októbra na Pražskom hrade.
Počas svojich desiatich rokoch vo funkcii prezidenta skončil v nemocnici niekoľkokrát. Vo veľmi vážnom stave bol po parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi, keď v pražskej nemocnici strávil 48 dní. Vlani absolvoval operáciu kvôli nedokrvenej nohe spôsobenú krvnou zrazeninou a v nemocnici strávil 20 dní.