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Bývalý princ Andrew bude vypovedať na súde v spore o údajný úplatok
Bývalý princ je prvým členom britskej kráľovskej rodiny od roku 1870, ktorý dostal predvolanie s povinnosťou vypovedať pred Vrchným súdom, uviedol denník The Times.
Autor TASR
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Londýn 24. novembra (TASR) - Bývalý britský princ Andrew prijal 750.000 libier (približne 896.500 eur) ako údajný „úplatok“ za pomoc tureckej dedičke, odznelo v pondelok na Vrchnom súde v Londýne. Zdiskreditovaný člen britskej kráľovskej rodiny má v tomto občianskoprávnom spore aj vypovedať, napísala agentúra AFP, informuje TASR.
Tvrdenie o tejto platbe zaznelo na začiatku očakávaného štvormesačného súdneho procesu, v ktorom proti sebe stoja Nebahat Isbilenová – ktorej rodina založila kozmetický a mydlársky koncern Evyap – a jej bývalý poradca, podnikateľ Selman Turk.
Isbilenová, manželka uväzneného bývalého tureckého poslanca, žaluje Turka a tvrdí, že spreneveril desiatky miliónov libier z jej finančných prostriedkov, pričom nevysvetlil, kam peniaze zmizli. Podnikateľ tieto obvinenia odmieta.
Andrew – v súčasnosti známy ako Andrew Mountbatten-Windsor, ktorý v tomto prípade nie je obvinený zo žiadneho protiprávneho konania – vrátil sumu 750.000 libier po tom, čo mu Isbilenová pred niekoľkými rokmi na začiatku súdneho konania napísala, vyplýva z jej súdnych podaní.
Na súde by však mal vypovedať 14. decembra po tom, čo sudca začiatkom tohto roka povolil Turkovi predvolať ho ako svedka, čím mu vznikla povinnosť dostaviť sa na pojednávanie.
Bývalý princ je prvým členom britskej kráľovskej rodiny od roku 1870, ktorý dostal predvolanie s povinnosťou vypovedať pred Vrchným súdom, uviedol denník The Times. Ide o najnovšie poníženie pre mladšieho brata kráľa Karola III., ktorému vlani odobrali kráľovské tituly v dôsledku odhalení súvisiacich s jeho priateľstvom so zosnulým americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, konštatuje AFP.
Právny spor medzi 81-ročnou Isbilenovou a Turkom prebieha na britských súdoch už niekoľko rokov a poukázal aj na zapojenie Andrewa a jeho bývalej manželky Sarah Fergusonovej do rôznych finančných transakcií spojených s prípadom.
V súdnych dokumentoch Isbilenovej sa uvádza, že Turk poslal približne dva milióny libier spoločnosti s názvom Alphabet Capital, z ktorých časť bola prevedená na Andrewa a jeho exmanželku.
Isbilenová tvrdí, že sa na Turka obrátila so žiadosťou o pomoc pri presune svojho majetku z Turecka po tom, čo jej manžela v roku 2015 uväznili na základe obvinení, ktoré označuje za politicky motivované. Podľa jej slov jej Turk „klamal“ o účele platby 750.000 libier pre Andrewa.
Turkov právnik Joshua Hitchens však v pondelok zverejnených súdnych podaniach napísal, že „jej vlastná argumentácia spočíva v tom, že platbu pre vojvodu z Yorku chápala ako úplatok buď za pomoc s pasom, alebo s povolením na pobyt v Spojenom kráľovstve“.
Hitchens ďalej tvrdí, že v skutočnosti išlo o prediskutovanie „prípadu jej manžela“ s Andrewom, pričom opísal večeru z decembra 2019 v Turkovom londýnskom byte, o ktorú požiadala Isbilenová a zúčastnili sa na nej bývalý vojvoda a vojvodkyňa z Yorku.
„Nemohla veriť, že 750.000 libier bol skrytý poplatok za pomoc s pasom alebo vízami,“ uviedol Hitchens.
Tvrdenie o tejto platbe zaznelo na začiatku očakávaného štvormesačného súdneho procesu, v ktorom proti sebe stoja Nebahat Isbilenová – ktorej rodina založila kozmetický a mydlársky koncern Evyap – a jej bývalý poradca, podnikateľ Selman Turk.
Isbilenová, manželka uväzneného bývalého tureckého poslanca, žaluje Turka a tvrdí, že spreneveril desiatky miliónov libier z jej finančných prostriedkov, pričom nevysvetlil, kam peniaze zmizli. Podnikateľ tieto obvinenia odmieta.
Andrew – v súčasnosti známy ako Andrew Mountbatten-Windsor, ktorý v tomto prípade nie je obvinený zo žiadneho protiprávneho konania – vrátil sumu 750.000 libier po tom, čo mu Isbilenová pred niekoľkými rokmi na začiatku súdneho konania napísala, vyplýva z jej súdnych podaní.
Na súde by však mal vypovedať 14. decembra po tom, čo sudca začiatkom tohto roka povolil Turkovi predvolať ho ako svedka, čím mu vznikla povinnosť dostaviť sa na pojednávanie.
Bývalý princ je prvým členom britskej kráľovskej rodiny od roku 1870, ktorý dostal predvolanie s povinnosťou vypovedať pred Vrchným súdom, uviedol denník The Times. Ide o najnovšie poníženie pre mladšieho brata kráľa Karola III., ktorému vlani odobrali kráľovské tituly v dôsledku odhalení súvisiacich s jeho priateľstvom so zosnulým americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, konštatuje AFP.
Právny spor medzi 81-ročnou Isbilenovou a Turkom prebieha na britských súdoch už niekoľko rokov a poukázal aj na zapojenie Andrewa a jeho bývalej manželky Sarah Fergusonovej do rôznych finančných transakcií spojených s prípadom.
V súdnych dokumentoch Isbilenovej sa uvádza, že Turk poslal približne dva milióny libier spoločnosti s názvom Alphabet Capital, z ktorých časť bola prevedená na Andrewa a jeho exmanželku.
Isbilenová tvrdí, že sa na Turka obrátila so žiadosťou o pomoc pri presune svojho majetku z Turecka po tom, čo jej manžela v roku 2015 uväznili na základe obvinení, ktoré označuje za politicky motivované. Podľa jej slov jej Turk „klamal“ o účele platby 750.000 libier pre Andrewa.
Turkov právnik Joshua Hitchens však v pondelok zverejnených súdnych podaniach napísal, že „jej vlastná argumentácia spočíva v tom, že platbu pre vojvodu z Yorku chápala ako úplatok buď za pomoc s pasom, alebo s povolením na pobyt v Spojenom kráľovstve“.
Hitchens ďalej tvrdí, že v skutočnosti išlo o prediskutovanie „prípadu jej manžela“ s Andrewom, pričom opísal večeru z decembra 2019 v Turkovom londýnskom byte, o ktorú požiadala Isbilenová a zúčastnili sa na nej bývalý vojvoda a vojvodkyňa z Yorku.
„Nemohla veriť, že 750.000 libier bol skrytý poplatok za pomoc s pasom alebo vízami,“ uviedol Hitchens.