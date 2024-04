Bývalý príslušník Bundeswehru sa priznal k špionáži pre Rusko

Düsseldorf 29. apríla (TASR) - Bývalý príslušník nemeckej armády obvinený zo špionáže pre Rusko v pondelok pred súdom v Düsseldorfe priznal svoju vinu, pričom uviedol, že svojím konaním chcel zabrániť eskalácii vojny na Ukrajine, píše TASR.



"Bolo to nesprávne," konštatoval obžalovaný Thomas H., ktorý je obvinený z úmyslu odovzdať utajované skutočnosti ruskej rozviedke, informovala britská stanica BBC.



Thomasa H. zadržala polícia v auguste minulého roka. Nemecká prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že predtým sa niekoľkokrát pokúsil kontaktovať ruské veľvyslanectvo v Berlíne a konzulát v Bonne a ponúkol im svoju spoluprácu.



Obvinený bol zamestnancom Spolkového úradu pre zariadenia, informačné technológie a technickú podporu (BAAINBW) so sídlom v Koblenzi, ktorý má na starosti vyzbrojovanie nemeckej spolkovej armády (Bundeswehr). Informácie, ktoré získal pri výkone svojej práce, odovzdal ruskej spravodajskej službe, uviedla prokuratúra.



Zo správ nemeckých médií po zatknutí Thomasa H. vyplývalo, že mal prístup k citlivým informáciám, keďže oddelenie, v ktorom pracoval, malo za úlohu aj obstarávanie moderných systémov pre elektronický boj. Patrili sem technológie na sledovanie a rušenie rádiových systémov protivníka a "vypínanie" nepriateľských rádiových systémov alebo systémov na ochranu pred útokmi zo vzduchu.



Thomas H. je obvinený, že pôsobil ako agent cudzej spravodajskej služby a porušil pravidlá o služobnom tajomstve. Pojednávania pred súdom v Düsseldorfe na západe Nemecka budú trvať do konca júna.



Nemecká domáca bezpečnostná služba BfV minulý rok varovala pred rizikom "agresívnej ruskej špionážnej operácie", ktorá by sa mohla odohrávať na pozadí rastúceho napätia medzi Západom a Moskvou.



Nemecko ako jeden z najväčších dodávateľov vojenského materiálu pre Ukrajinu sa stalo cieľom ruských špionážnych operácií, ktoré sa podľa nemeckých úradov zintenzívnili od invázie ruskej armády na Ukrajinu 24. februára 2022.



Spolková vláda sa zaviazala zaujať voči prípadom špionáže tvrdý postoj. Napríklad vlani bolo z Nemecka pre špionáž vyhostených niekoľko ruských diplomatov, čo viedlo k vyhosteniu 20 nemeckých diplomatov z Moskvy.